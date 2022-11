El sector empresarial, comercial i d’hostaleria i turisme del Berguedà es mostra "preocupat" per l’increment de la taxa de residus per al 2023. El Consell Comarcal del Berguedà, ens encarregat de la gestió de les escombraries a la comarca, va aprovar la nova taxa per al proper exercici amb un augment del 10,2% de la tarifa actual, corresponent a l’augment de l’IPC.

La pujada afecta propietaris de pisos i particulars, i de la mateixa manera a despatxos professionals, establiments d’allotjament, bars i restaurants, botigues, locals comercials, locals industrials... L’ACEB, Berga Comercial, la Federació del Comerç del Berguedà, Hostaleria i Turisme i l’Associació d’Agroturisme del Berguedà consideren que aquest augment és "una trava més" per a la supervivència de les empreses i negocis de la comarca, que ja es troben afectats per l’actual crisi energètica i per l’increment dels costos dels serveis, matèries primeres i productes.

El president de l’ACEB, Josep Maria Serarols, assegura que la gran majoria d’empresaris i professionals autònoms del Berguedà "no poden aplicar l’augment de l’IPC als productes i serveis que venen i ofereixen", i que per tant, l’increment de la taxa de gestió de residus suposarà una despesa afegida a la seva activitat.

Jordi Badia, president d’Hostaleria i Turisme del Berguedà considera que aquest increment de la taxa de gestió de residus no va acompanyat d’una millora del servei, i assegura que aquest augment és "un problema més a l’increment de la resta d’impostos, de serveis, de producte... que l’únic que fan és fer créixer les despeses i ofegar al sector". Per a Jordi Badia, l’actual situació ja "és molt delicada" i assegura que la "supervivència de petits establiments està tocada de mort".

El president d’Hostaleria i Turisme del Berguedà recorda que a banda de la taxa de gestió de residus, els establiments de restauració ja paguen els corresponents cànons de reciclatge de vidre, cartró, plàstic i restes animals. "Ens han omplert d’obligacions, de despeses econòmiques i de gestió, però no veiem que el preu del servei ni els increments es vegin reflectits en cap millora per part de qui l’ofereix", ha lamentat.

En la mateixa línia s’ha expressat Xavi Orcajo, president de Berga Comercial i de la Federació del Comerç del Berguedà, que assegura que tot i que els comerciants són conscients de l’encariment dels preus dels serveis per la crisi generalitzada, l’increment de la taxa de gestió de residus comarcal hauria d’anar acompanyada d’una millora del servei "que encara, a hores d’ara, no veiem". "És molt difícil vendre i entendre una pujada de taxes si no va de la mà d’un millor servei, de més qualitat i que tingui un retorn", diu Orcajo.

Per altra banda, creu que l’anàlisi hauria de ser més profund: "Ens han venut que l’augment de la taxa serà menor del que hauria de ser per pagar el servei, per tant, vol dir que hi haurà un dèficit que igualment l’administració hauria d’assumir. I com? Deixant d’invertir en promoció econòmica per la comarca i en altres serveis, perquè els diners han de sortir d’alguna banda”, afirma el president dels comerciants. Per a Orcajo, cal “una gestió quirúrgica i molt acurada del servei".

Reducció d’impostos per plaques solars i contractació de personal

A l’altra banda de la balança, l’ACEB i la resta d’entitats sectorials, veuen amb bons ulls la voluntat de l’Ajuntament de Berga de bonificar alguns impostos amb la modificació de taxes prevista per al 2023. El consistori berguedà ha aprovat la bonificació de fins el 50% de l’Impost de Béns Immobles (IBI) als propietaris que instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol, com per exemple, plaques solars. La patronal berguedana aposta clarament pels nous models d’eficiència energètica i ho fa, com ja és sabut, capitanejant el projecte Firhàbitat, la Fira de la Bioconstrucció i l’Eficiència Energètica.

Paral·lelament, també s’ha aprovat la bonificació del 50% de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) a les empreses que incrementin en almenys 5 treballadors/es la mitjana de la plantilla amb contracte indefinit. Tot i que les empreses berguedanes tenen una mitjana de 6 treballadors contractats, l’ACEB valora positivament la voluntat d’incentivar la contractació per part del consistori berguedà.

El sector empresarial també considera que la modificació de les taxes de parquímetre que abarateixen el preu de l’estacionament durant la primera hora a la zona blava pot afavorir a la major rotació de vehicles i, per tant, a una major presència de clients potencials als comerços de la ciutat.