L’Agrupació Teatral La Farsa de Berga ha obert el termini per participar al Concurs de Garrofes. Després de sis anys d'aturada, perquè cada any hi participaven menys persones, la Farsa aposta de nou per les tradicionals garrofes. Són els versos que es reciten als Pastorets de Berga, de la mà del Garrofa després de tornar de l’infern. És la manera de passar pel sedàs de la crítica, repassant l’actualitat berguedana, catalana, l’espanyola i d’arreu, de forma satírica.

La participació és oberta a tothom, amb la particularitat que enguany no s’exigeix que els treballs presentats tinguin un total de 44 quartetes, sinó que s’estableix com a número màxim. Per tant, els concursants poden presentar el número de quartetes que creguin convenients, fins un màxim de 44. La Farsa ha pres aquesta decisió perquè, d’una banda, "el propi Serafí Pitarra en el text original de 'El Bressol de Jesús' parlava de 44 garrofes però no en va escriure 44 quartetes, sinó un nombre inferior". I d'altra banda, "ens trobem davant la 44ena edició del concurs, i és una bona efemèride per introduir aquesta modificació".

Com a novetat es renova tot el jurat del concurs (el nom dels seus integrants s’anunciarà durant el més de desembre), amb la peculiaritat que els treballs hauran de ser presentats directament via correu electrònic, a l’adreça de La Farsa lafarsaberga@gmail.com, indicant el lema, el nom, cognoms i adreça de l’autor o autors. El termini de presentació finalitza el 12 de desembre a les 6 de la tarda.

També es recupera la figura de La Garrofa d’or, consistent en l’entrega d’un reconeixement a una personalitat destacada, amb la novetat que enguany serà una persona que a nivell comarcal hagi destacat per haver sigut notícia o haver dut a terme accions que, col·loquialment, són "carn de Garrofes". El premiat s’anunciarà durant el mes de desembre.

El jurat, després d’examinar els treballs presentats, en farà una selecció per a ser premiats. S’adjudicaran primer, segon i tercer premi, a més dels accèssits i les mencions honorífiques, als treballs que el jurat cregui mereixedors. Els trofeus els dona l'Ajuntament de Berga.

La proclamació de premis es farà el diumenge 18 de desembre a l’acte del Concurs de Garrofes que enguany es farà al Teatre Municipal. Durant l'acte, es recitaran els treballs que el jurat hagi seleccionat per ser premiats. Tots els assistents en podran votar un, segons el seu particular criteri. El més votat obtindrà el premi popular, que serà independent del veredicte que a continuació donarà a conèixer el jurat, fomat per diverses persones del món associatiu i cultural de la comarca del Berguedà conjuntament amb un membre de la Junta de l’Agrupació Teatral La Farsa, que actuarà com a secretari i sense dret a vot.

Pel que fa al Concurs de Garrofes Juvenils, de moment no es convocarà, però la voluntat és recuperar-lo de cara l'any que ve.