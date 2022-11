La facturació de les empreses del Berguedà va passar dels 694,4 milions del 2019 als 678,9 al 2020. L’estimació que fa l’estudi del facturat el 2021 se situa en 748 milions. El nombre d’empreses es va incrementar de 19. La comarca va perdre set societats anònimes, i va quedar amb 57 (el 8,7% del total). La facturació per càpita va ser de 16.971 euros, pels 17.369 d’un any abans. El municipi amb major facturació per càpita va ser Olvan, amb 88.665 euros, seguit de Montmajor (43.567). Berga es va situar per sobre de la mitjana comarcal, amb 16.971 euros.

A continuació, Regió7 t'ofereix el rànquing de les 25 empreses berguedanes amb més xifra de negoci: Les 25 empreses de la comarca amb més xifra de negoci Liven Sau Berga 55,9 Catalana de Pinsos,SA Olvan 37,7 Remcobcn SL Berga 25,6 Transforma 21 SL Gironella 23,8 Serradora Boix SL Puig-reig 20,4 Comercial Peralba SA Berga 20,3 Consultors d'Acció de Treball Temporal ETT SL Berga 14,9 Cedinsa Conservació SL Puig-reig 14,7 Faerch Barcelona SL Olvan 12,9 Serradora Forestal de Catalunya SL Olvan 12,4 Weelko Barcelona SL Berga 12,0 Especialitats Pirineus SA Berga 11,3 Pasquina SA Berga 10,7 Ballus SA Berga 10,1 Containers del Berguedà SL Berga 9,1 Serviobres Queralt SL Berga 7,1 Carniques Valldan SA Berga 6,9 Gual Stainless SL Berga 6,7 Indaber Industria Avicola del berguedà SL Casserres 6,6 Meroltex SL Puig-reig 6,5 Balvitex SA Gironella 5,8 Pinsos Casas, Sociedad Limitada Montmajor 5,7 Agustin Barral SA La Pobla de Llitet 5,4 Gual Steel SL Berga 5,3 Vag Navisystems SL Berga 5,3