Puig-reig encara la recta final per disposar del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). Al ple d’ahir a l'Ajuntament es va fer l’aprovació provisional del redactat a l’espera que, a finals de novembre, la Comissió d’Urbanisme en faci l’aprovació definitiva. Si no hi ha cap imprevist és el darrer tràmit per disposar definitivament del POUM actualitzat.

La redacció d’aquest nou planejament urbanístic, que substituirà l’encara vigent del 1988, es va iniciar el 2007. L’alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, ha recordat que una de les prioritats amb la seva entrada al govern, el 2015, va ser agilitzar al màxim la tramitació del POUM, i de fet, l’estiu del 2016 es va traslladar a Urbanisme un primer redactat. L’informe tècnic amb les al·legacions i consideracions a tenir en compte durant l’exposició pública i abans de la seva aprovació es van adaptar al nou redactat el 2019, quan el consistori va fer una primera aprovació provisional. Les modificacions van ser sobretot referents a la memòria social que en aquell moment estava desfasada tenint en compte que venia del 2007, i les perspectives de creixement de més de deu anys enrere eren totalment diferents. Segons Altarriba, «eren unes previsions desmesurades». Puig-reig no arriba a 5.000 habitants i no té cap pretensió d’arribar als 20.000. Aleshores, la Comissió d’Urbanisme encara no va donar llum verd al redactat i va demanar nous informes. El nou redactat és el que es va aprovar ahir i s’ha treballat conjuntament amb els Serveis Territorials d’Urbanisme de la Catalunya Central, «que han acotat molt les possibilitats de creixement i de desenvolupament urbanístic del municipi», ha comentat l’alcalde. Josep Maria Altarriba ha assegurat que el redactat que es va fer el 2007 per actualitzar el POUM del 1988 «estava molt desactualitzat, perquè, per exemple, preveia un creixement desproporcionat del nombre de veïns». El nou redactat, en canvi, és «més realista i equilibrat pel que fa a estructura urbanística del municipi i en quan a possibles creixements i necessitats poblacionals i industrials que hi pugui haver en les properes dècades a Puig-reig». El POUM és l’eina que ha de guiar les actuacions que es duen a terme al municipi pel que fa a l’ús del sòl i que estructura i garanteix una radiografia de quina és la situació de les vies de comunicació, equipaments o habitatges, així com també a la previsió de creixement o no en l’àmbit industrial i poblacional.