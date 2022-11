El Fòrum 10, organitzat per Ràdio Puig-reig i l’Ajuntament de la localitat, viurà una nova edició que s’estendrà al llarg del mes de novembre, amb conferències i activitats relacionades amb el periodisme. Sota el lema Experiències de comunicació en temps d’incertesa, les jornades convidaran professionals de la comunicació, com ara Manel Alías o Xesco Reverter, i es recordarà la locutora i actriu manresana, Maria Matilde Almendros.

En el centenari del seu naixement, s’ha organitzat una exposició a la biblioteca Guillem de Berguedà que glossa la trajectòria de la comunicadora. La mostra, impulsada per l’Institut Català de la Dona, es va inaugurar divendres passat, amb la presència de la portaveu del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, la comissària de l’Any Matilde Almendros, Pilar Goñi, i el company de professió Enric Frigola, amb qui va compartir micròfon a Ràdio 4. L’exposició es podrà visitar fins al 30 de novembre.

Amb la voluntat d’enfocar la mirada també cap al futur de la comunicació, les jornades, que tindran lloc a La Sala, situada a la plaça Nova de Puig-reig, donaran veu a reporters que han exercit de corresponsals a l’estranger, com ara el berguedà Manel Alías. El periodista acudirà aquest divendres a Puig-reig, per protagonitzar una conferència sobre la seva experiència com a corresponsal de TV3 a Rússia, un país al qual ha dedicat dos llibres, Rússia, l’escenari més gran del món i L’última victòria de l’URSS. Una setmana després, el dia 18, serà el torn del periodista Xesco Reverter, que presentarà el llibre Estats Units, el país de les contradiccions, fruit de la seva corresponsalia al país nord-americà.

Com a cloenda, el Fòrum 10 també dedicarà un espai a parlar de casa nostra, de la història de la ràdio i dels canvis en les formes de comunicar que propicien les noves tecnologies. Què entenem avui per comunicació? és el títol de la taula rodona en la qual participaran el director de Principal.cat, Saül Gordillo, el president de Ràdio Associació de Catalunya, Jordi Margarit, i el director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat, Jordi del Rio.