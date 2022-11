La vicepresidenta de la Federació del Comerç del Berguedà i representant de la Unió de Botiguers i Comerciants de Puig-reig, Eva Gorchs, destaca que la Fira de Sant Martí és una oportunitat per a les botigues del poble a l’hora de donar-se a conèixer entre els visitants.

Com encaren els comerciants la nova edició de la fira?

Per al petit comerç, la Fira de Sant Martí és una oportunitat per donar-se a conèixer i fidelitzar nous clients. En aquest sentit, és important preparar una fira atractiva per al públic, que convidi a la gent a passejar. L’any passat ja es va aconseguir una gran afluència al llarg del cap de setmana amb un ampli ventall d’activitats per a tots els públics. De forma que aquest any revalidem l’aposta per omplir el certamen d’activitats lúdiques, amb espais per als infants, com ara tallers, jocs o sessions de contes.

Com ha afectat la inflació general dels preus als petits negocis?

És cert que el comerç està vivint un moment una mica complicat, tenint en compte la crisi energètica mundial i de productes de primeres matèries. Per exemple, la factura de la llum ha incrementat sobretot en les grans empreses o en establiments de restauració. Alhora, també s’ha notat un lleuger descens en les vendes, ja que els clients miren més la butxaca. Tot i això, la gent té ganes de sortir al carrer després de la pandèmia, un fet que convida a la gran majoria de comerços a treure parada al carrer per guanyar visibilitat.

La pandèmia va fer valorar la venda de proximitat?

Probablement sí, sobretot, en els municipis més petits. Quan es va acabar el confinament, la gent de Puig-reig va sortir a comprar als comerços del poble, amb el propòsit d’evitar el seu tancament. Aquesta filosofia de cuidar-se als uns als altres també s’ha de traslladar a les ciutats, ja que, al final, són els petits comerços els que donen vida als barris. Molta gent s’acostuma a comprar les plataformes d’Internet, però quan descobreixen el petit comerç s’hi enganxen per l’assessorament més personalitzat que ofereix.

En l’àmbit comarcal, el relleu generacional del petit comerç està garantit?

De fet, el relleu dels petits comerços és un dels principals reptes de futur. Entre les noves generacions, es tendeix a pensar que estar al capdavant d’un establiment implica haver de treballar moltes hores. Aquest fet provoca que sovint el jovent desestimi el compromís d’agafar el relleu d’un negoci familiar. Per aquest motiu, cal plantejar la possibilitat d’establir horaris més europeus i compatibles amb la conciliació familiar. Alhora, cal donar més assessorament i facilitats als joves, per tal d’incentivar que concebin el seu futur al Berguedà.

La fira de Sant Martí és, doncs, una oportunitat per mostrar el ventall de projectes d’emprenedoria de la comarca?

Per descomptat, la fira és un aparador per als petits comerciants, però també per a les entitats, el sector de la indústria, l’automoció, entre altres. Fa uns anys que defensem l’aposta per incrementar la presència de productors locals a la fira, convidant a pagesos i artesans que demostrin la riquesa i la diversitat de productes del Berguedà.