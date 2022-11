Els ajuntaments de Castellar del Riu, Cercs, Fígols, Vallcebre i el Consell Comarcal del Berguedà han constituït el nou Parc Rural Regional del Prepirineu Català. L'objectiu és impulsar el sector primari i preservar el territori, mancomunar serveis i donar resposta a les mancances de la zona. Tal com ha explicat el conseller comarcal de Medi Natural, Pep Llamas, és un projecte que ha de permetre "un reequilibri econòmic i social en unes zones econòmicament sostenibles, que no han de ser només d'esbarjo". Per a l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, "ha de ser un parc del segle XXI i no del XIX, que protegeixi el territori sense oblidar la gent que hi viu".

El pla estratègic del parc, que s'ha donat a conèixer aquest dijous, inclou l'impuls de diferents projectes com ara un parc dels bolets; una reserva de caça fotogràfica; o la mancomunació dels serveis d'explotació forestal. A més, també oferirà serveis com ara la brigada d'obres i manteniment o la vigilància rural. Alhora també vol ajudar a tramitar procediments administratius, cercar recursos per als ajuntaments o organitzar fires, mercats i esdeveniments d'atractiu turístic. El Parc Regional que s'ha constituït abasta un territori d'unes 44.400 hectàrees, gran part de propietat privada, i estarà integrat dins la xarxa de la Diputació de Barcelona. Inclou la zona de la Vall de Peguera, catalogada com a Espai d'Interès Natural, i el seu entorn immediat. Els municipis que formen part del parc treballaran per per preservar el territori aplicant conceptes de sostenibilitat, economia circular, canvi climàtic, preservació de la biodiversitat, agricultura i ramaderia sostenible i turisme de natura. En aquest sentit, els objectius principals del nou parc són protegir i valoritzar el patrimoni natural, cultural i humà del territori, a més de donar-li valor tot aplicant una política innovadora d'ordenament i desenvolupament econòmic, social i culturals, respectuosa amb el medi ambient i que en garanteixi el seu desenvolupament amb igualtat de condicions que altres zones del país. Valoritzar els sectors primari i terciari En l'espai del nou Parc Regional del Prepirineu Català s'hi realitzen actualment activitats relacionades amb el sector primari i terciari, i amb la creació d'aquest nou espai es pretén valoritzar els dos sectors. El sector primari amb una aposta clara pels productes de qualitat i proximitat, recuperant produccions perdudes i millorant les existents amb la finalitat de la rendibilitat de les produccions pel manteniment de la població en l'espai rural. Pel que fa a la pagesia, el nou parc vol donar suport a la introducció de noves varietats de fruita de muntanya, a la recuperació de la vinya d'alta muntanya o a la instrucció del conreu d'herbes remeieres. Quant a la ramaderia, pretenen proveir de nous espais de pasturatge, introduir la cria de poltre i vaca de llet, instal·lar un escorxador de carn de caça i sala d'especejament, així com també donar un impuls a l'apicultura. Pel que fa al sector terciari, que té a veure amb la natura i el medi rural, cal ajustar la densitat turística i la tipologia de l'activitat al medi rural. Els impulsors aposten per un nou model turístic que sigui respectuós amb l'entorn i, per tant, que el visitant s'adapti i s'integri a l'espai rural. Per això, volen que la càrrega de visitants no alteri l'espai i que es posin en marxa propostes adequades a l'entorn com ara rutes tranquil·les de senderisme, fotografia de fauna o esports de muntanya no massificats. Integrar la propietat i la iniciativa privada en la gestió El nou Parc Rural vol donar sortida a les necessitats i inquietuds del territori sota el concepte de gestió global. I en aquest sentit cal integrar a la propietat en la gestió. Al Parc Regional la major part de la propietat és d’àmbit privat, i sense la seva integració en la gestió es impossible dur a terme cap projecte. Cal Integrar-les en la gestió i establir formules de participació de l’empresa privada, establir models de governança àgils i eficients i adaptats a la realitat del territori i valoritzar els serveis ecosistèmics que genera al conjunt del territori i que pugui integrar el finançament privat a través del desenvolupament d’activitats. Després de dos anys de treball, el nou parc rural regional s’ha presentat en un acte de constitució on hi ha assistit el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara; el conseller comarcal d’Entorn i Medi Natural, Pep Llamas; també Jesús Calderer; alcalde de Cercs, Adrià Solé, alcalde de Castellar del Riu; Lluís Cadena, alcalde de Vallcebre; i Valentí Junyent, diputat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona.