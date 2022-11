La recollida d’escombraries porta a porta es podria complementar amb illetes mòbils al barri vell de Berga, quan entri en vigor el nou contracte que el Consell Comarcal té previst treure a concurs a finals d'aquest any. Es posarien els contenidors de les diferents fraccions orgàniques durant unes hores al dia i es retirarien fora d’aquesta franja, fet que permetria a veïns i comerciants abocar-hi deixalles, amb un sistema d’identificació.

Aquesta és la proposta que el Consell Comarcal del Berguedà té a sobre la taula i que ha confirmat després que el president de Berga Comercial, Xavi Orcajo, manifestés en roda premsa la voluntat del consell de prescindir del porta a porta al barri vell. L’ens comarcal però assegura que el porta a porta «no desapareixerà» i que en tot cas es reforçarà.

El Consell aposta per aquest sitema híbrid. I així ho recollirà el nou contracte, tot i que no vol dir que s’acabi aplicant: «s’haurà d'estudiar», assenyalen fonts del Consell Comarcal del Berguedà. A més, les illetes mòbils es contemplarien només per als dos primers anys de nou contracte, com una mesura per resoldre els problemes del porta a porta al barri vell de Berga i intentar reduir els abocaments descontrolats d’escombraries en aquesta zona de la ciutat.