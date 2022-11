El periodista berguedà de TV3 Manel Alías ha estat aquest divendres a Puig-reig en el marc del Fòrum 10 de comunicació dirigit per Josep Genescà. Alías va parlar d’una de les grans potències mundials, Rússia, on hi ha estat com a corresponsal des del 2014. Just esclatar el conflicte entre Ucraïna i Rússia, quan feia pocs mesos que s’havia instal·lat a Catalunya, va haver de tornar-hi. Aquells mesos, segons ell "van ser molt intensos". Reconeix que voldria tornar a una Rússia democràtica allunyada dels conflictes, però que de moment això no és possible.

Alías ha conversat amb el director del fòrum Josep Genescà amb una conferència planera, en certs moments intima i farcida d’anècdotes i vivències a Rússia. La sala es va omplir amb més de 160 persones i entre elles es va sortejar un llibre del periodista signat per ell. Per acabar, es van bufar les espelmes dels 41 anys de Ràdio Puig-reig. El Fòrum 10 celebra enguany la seva trenta-unena edició i divendres vinent un altre periodista i corresponsal, Xesco Reverter, parlarà amb la seva experiència a Washington, als Estats Units.