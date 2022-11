El comerç local de Puig-reig ha tornat a esdevenir el protagonista de la Fira de Sant Martí. El certamen, que se celebra durant aquest cap de setmana, ha viscut avui la primera jornada amb un bon ritme de visitants, que s'han acostat a conèixer la vuitantena d'expositors dedicats al comerç, l'artesania, la indústria o les entitats i, alhora, han participat en els tallers infantils, espectacles, tastos i mostres de cultura popular, que han aportat un ambient festiu a la fira.

El centre neuràlgic de la fira s'ha situat entorn el carrer Major i el carrer Llobregat, on a primera hora del matí els establiments ja tenien exposats els seus productes a l'exterior. La majoria han manifestat les ganes de tornar a celebrar una fira amb plenitud, tenint en compte que els últims anys la pandèmia va restringir algunes activitats. "En aquesta edició, tenim més parades de comerciants que mai", ha posat en relleu Mercè Grífol, al capdavant de Casa Marcelino, un establiment dedicat a la roba de la llar i la llenceria.

En la mateixa línia s'ha expressat el responsable d'Iglesias Fotògrafs, Manel Iglesias, que ha destacat que per als botiguers "la fira suposa un aparador per donar a conèixer els nostres productes entre el públic local i forester i, al mateix temps, una oportunitat per reivindicar la importància del comerç local per la vida dels pobles". En aquesta qüestió hi ha coïncidit el propietari d'Esports Pujol, Ton Pujol, que ha insistit en la necessitat de valorar la venda de proximitat, "en un context en què sovint hem de batallar contra el gegant d'Internet".

En aquest sentit, l'Ajuntament de Puig-reig i la Unió de Botiguers i Comerciants del poble han treballat perquè en aquesta edició el comerç torni a tenir un pes important, però, alhora, també han procurat ampliar la presència de productes alimentaris de proximitat. D'aquesta forma, al voltant del recinte firal, es poden trobar productors com Nicolau Torra, de la formatgeria Caterí, cuinant formatges de Calders, que ha valorat en positiu l'aposta per promocionar el sector agroalimentari, però ha considerat que "encara tenim poca representació en el certamen". En aquest aspecte, els organitzadors asseguren que de cara les pròximes edicions miraran d'introduir més parades d'alimentació.

La fira reforça les activitats

Els organitzadors de la gira han revalidat enguany l'aposta per potenciar les activitats paral·leles que se celebren al voltant del certamen. De fet, durant la primera jornada de fira, els visitants ja han pogut gaudir d'algunes propostes, com ara un espectacle infantil amb perspectiva de gènere titulat Estereotips, balls en línia a càrrec del grup Ball Berguedà o una sessió de contes per infants i adults al nou estand, batejat amb el nom Sant Martí Lletraferit, que ha comptat amb una molt bona acollida per part del públic. A banda, també s'ha celebrat l'acte de proclamació dels representants del pubillatge del municipi i, a la nit, es recuperarà el ball jove nocturn.

Les activitats continuaran demà amb la 41 Trobada de Gegants, que protagonitzaran una cercavila pels carrers del poble, l'entrega de premis del 43è Concurs de Pintura Ràpida o píndoles de microteatre amb l'Agrupació Teatral la Farsa de Berga.