«Aquell dia dels aiguats jo era a Berga, i no vaig poder pujar a la Pobla de Lillet, a casa dels pares, fins dos o tres dies després». Havien quedat aïllats de la part sud per la important esllavissada que hi havia a la carrera C-1411 (ara C-16), a l’alçada de Cercs. Ho explica el berguedà Jord Puntas. A la Pobla hi vivien els seus pares, però ell feia poc que s’havia establert a Berga.

Els pares hi tenien botiga i tot va anar d’aigua. Vam estar dies netejant, traient el fang, intentant tornar a la normalitat. Passades aquestes primeres hores sense contacte, Puntas recorda aquests dies d’intentar tornar a la normalitat. «Em va fer molta pena en el primer moment. Estava tot de fang fins al capdamunt», recorda. El problema de la Pobla, segons explica Puntas, és que es van tapar de tot el que portava el riu, els ulls del pont i, aleshores, el nivell del riu va anar creixent. «La inundació era un desastre important», explica Puntas, que també manté el record de com els ponts antics, molts medievals, van aguantar l’embat de les aigües i, en canvi, els moderns van partir molts desperfectes i alguns van marxar riu avall. En la reconstrucció del que havia destrossat l’aigua, la Pobla va guanyar una zona on ara hi ha el parc infantil amb el nom del cantant i animador Xesco Boix. Es van viure moments molt complicats a la Pobla, però també a altres nuclis de l’Alt Berguedà, poblacions que queden per sobre de les aigües del pantà de la Baells. Puntas té al cap, també, la imatge de les destruccions que va deixar la inundació a Guardiola de Berguedà.