Construir una casa amb bales de palla és una tècnica a l'alça, més barata i més sostenible. Igual que la fusta, la palla és una excel·lent alternativa als materials tradicionals de construcció i una forma responsable de contribuir amb el medi ambient. L'experiència de construir amb palla es podrà veure a la propera edició de Firhàbitat.

Serà la tercera edició de la fira de la bioconstrucció i l’eficiència energètica i tindrà lloc els dies 2, 3 i 4 de juny a Avià. Enguany, a part de la participació de L’Institut Espanyol de Baubiologie (IEB) i del Gremi de la Fusta, també hi tindran presència els alumnes del màster bioconstrucció de la Universitat de Girona per presentar les tesines; i la Red de construcción con paja, que faran tallers i ponències sobre la construcció amb palla.

Cursos, xerrades i tallers

A banda dels dies de fira, Firhàbitat aposta enguany per repetir el model i ampliar-lo per arribar encara a més perfils. Des d'ara i fins al juny es faran formacions dirigides al sector professional, xerrades per al públic general i, per primera vegada, tallers als instituts adreçats als alumnes de secundària.

L’objectiu de la comissió Firhàbitat i de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB)és fomentar la conscienciació i promoció de la bioconstrucció i l’eficiència energètica, no només amb accions per als professionals del sector sinó també per a la ciutadania en general. Josep Maria Serarols, president de l'ACEB, ha destacat que el sector de la bioconstrucció i l'eficiència energètica "és cabdal en l'estratègia de creixement de l'economia de la comarca".

Pel que fa a formacions per a professionals, Firhàbitat ha preparat cinc cursos de diverses temàtiques i per a perfils diversos. El primer taller es farà aquest dissabte, 19 de novembre, sobre la tècnica de la pedra seca, que és patrimoni de la humanitat. Hi participaran una quinzena de persones. Un altre curs serà sobre construcció d’una cúpula geodèsica de fusta (al gener), un sobre interiorisme saludable (al març), un taller de construccions d’estructures de bambú (a l’abril) i un darrer de pintures i revestiments naturals (al juny).

Respecte les xerrades dirigides al públic general, l'objectiu és donar eines per fer més saludables els habitatges i els llocs de treball.

I per arribar als joves, s’han programat dues activitats diferents: Saps què passa quan parles pel mòbil? Amb l’objectiu de parlar de l’ús saludable de la tecnologia, i Energia? Eficiència? Sostenibilitat! per conscienciar sobre la seva importància per al present i el futur de la societat.

Paral·lelament, també s’està treballant en l’organització d’una jornada tècnica per a posar al damunt de la taula l’ús de la llana i el cànem com a materials i subproductes en els processos de la bioconstrucció.

Firhàbitat 2023

La fira Firhàbitat mantindrà l’espai d’expositors, les activitats paral·leles i les conferències per a tots els públics. Enguany, una de les principals novetats és que aquestes xerrades estaran dividides en cinc blocs temàtics: materials naturals, eficiència energètica, salut a l’hàbitat, sistemes constructius i habitatge sostenible. Una altra de les diferencies destacades és que el divendres la jornada estarà dedicada als alumnes de secundària, de cicles formatius, de graus d’arquitectura i arquitectura tècnica i a alumnes del màster de bioconstrucció amb un programa d’activitats pensat per a aquest perfil.

Com en les edicions passades, Firhàbitat aposta perquè els expositors i els professionals trobin el seu lloc al certamen i estableixin relacions i contactes comercials entre ells, però també perquè la mostra sigui un aparador i una porta d’entrada per a la ciutadania i el públic general que no coneix el sector.

Inscripcions obertes

Les empreses i professionals que vulguin participar a Firhàbitat 2023 poden fer les inscripcions a partir d'aquest dimarts, 15 de novembre, a firhabitat.com. Obtindran bonificacions i descomptes si formalitzen la seva inscripció abans del 15 de gener.