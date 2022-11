Gironella aposta de nou pel mercat de Nadal. L'èxit de la primera edició, que va comptar amb uns 15.000 assistents, ha motivat l'equip de govern a organitzar-lo de nou i potenciar-lo. L'obertura es farà el dissabte 3 de desembre, coincidint amb la festa de l'encesa de les llums de Nadal, i s'allargarà fins al 5 de gener, amb l'arribada dels Reis d'Orient, que finalitzaran la cavalcada a la zona del market i rebran els infants en aquest recinte de la plaça de l'Estació de Gironella. Dins d'aquest període el market obrirà 24 dies, dels quals alguns funcionarà matí i tarda-vespre (d'11 a 14 h i de 15.30 a 21 h), i d'altres només tarda-vespre (15.30 a 20 h). Els horaris es poden consultar aquí.

Al mercat de Nadal de Gironella hi participaran 85 paradistes, repartits ens cinc blocs diferents de dies per fomentar la rotació de parades. S'instal·laran 20 casetes de fusta per vendre productes artesans, alimentaris i nadalencs. També hi participaran comerços de Gironella. A més, hi haurà una caseta més gran amb gastronomia, de la mà de bars i restaurants de la vila. Les parades es complementaran amb activitats, que s'amplien respecte l'any passat. Cada dia d'obertura del market hi haurà alguna proposta: concerts, tallers infantils, zumba, fer cagar el tió, vermut musical i recital de poesia, entre d'altres.

El regidor de Promoció Econòmica, Santi Felius, ha remarcat que l'objectiu del mercat de Nadal és "que la gent vingui a Gironella, gaudeixi del mercat i conegui els comerços. Que els visitants comprin a la vila i mengin en algun dels restaurants que hi ha". Ha aprofitat per informar que a Gironella hi haurà aparcament: "Tot i que no es pot garantir aparcament per tothom al centre de la vila, sí que tenim moltes places a la zona esportiva per exemple, i fent una passejadeta de seguida s'arriba al centre del poble", ha dit Santi Felius.

L'alcalde, David Font, ha afegit que és "una aposta estratègica per seguir posant Gironella i el seu comerç al mapa". Ha recordat que l'any passat va funcionar molt bé: "Va ser molt positiu, tant pel nombre de visitants, com la per la satisfacció dels paradistes i dels comerciants. Va generar beneficis i retorn".

El mercat de Nadal de Gironella té una inversió d'uns 60.000 euros, uns 10.000 més que l'any passat.

Gironella vila de Nadal

El mercat s'emmarca dins del programa Gironella vila de Nadal, que també engloba la Fira de la Puríssima del 8 de desembre i la campanya de Nadal dels comerciants.

El millor xocolater del món serà a la Fira de la Puríssima

La tradicional Fira de la Puríssima se celebra el 8 de desembre, amb parades de gastronomia a la plaça de la Vila, i amb el tast de blat de moro escairat. Entre l’activitat al nucli antic i la del mercat de Nadal, el dijous dia 8 Gironella serà un pol d’atracció per als visitants. A més, aquest any hi haurà un showcooking a la tarda amb Lluc Crusellas, premiat recentment com a millor xocolater del món.

Comprar a Gironella per Nadal té premi

La campanya de Nadal de l'Associació de Comerciants de Gironella porta per lema Comprar a Gironella té premi. Arrencarà l'1 de desembre i s'allargarà fins al 5 de gener. Els clients que comprin a les botigues associades ompliran butlletes amb el nom i el telèfon i les dipositaran en una urna per entrar al sorteig que es farà el 9 de gener. Se sortejaran vals per comprar a les botigues de Gironella. En concret, hi haurà un primer premi de 300 euros, un segon de 200, un tercer de 100 euros, quatre premis de 50 euros i 8 de 25. La presidenta dels comerciants, Núria Masforroll, ha animat a tothom a comprar a Gironella. A més, el comerciants de la vila se sumaran a una campanya a nivell de comarca per conscienciar sobre el comerç de proximitat.

I paral·lelament, enguany els pessebres que participin al tradicional concurs de pessebres es podran veure als aparadors de les botigues. "S'exposaran en diferents comerços i això farà que la gent es mogui i pugui ser un element captivador de la compra", ha assenyalat l'alcalde, David Font. Hi haurà premis repartits en categories per als millors pessebres.