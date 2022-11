El 25 de novembre farà disset anys que la Patum va ser proclamada Patrimoni Oral i Immaterial de la Humanitat per la Unesco. I Berga, un any més, ho celebrarà. Enguany, com a novetat, l'acte es farà a l'escenari de la festa: la plaça de Sant Pere, i no pas en un espai tancat com ara el Pavelló de Suècia o el Casino. La proposta d'enguany vol retre homenatge a Foto Luigi, que tanca per jubilació, i es projectaran fotografies seves des del 1943 fins a l'actualitat. Serà un repàs als últims 80 anys de la festa amb un recull de 700 imatges.

Les fotos es projectaran a la façana de l'església el divendres 25 de novembre a les 8 del vespre, amb acompanyament musical en directe. La cobla Berga Jove interpretarà la peça Quòdlibet de Robert Agustina, una fantasia per a cobla i percussió sobre temes de La Patum. Durant nou minuts i mig els assistents podran veure el muntatge fotogràfic amb imatges en blanc i negre i alguna pinzellada en color. Manel Escobet, de Cal Luigi, ha destacat que "serà un espectacle audiovisual atractiu, amb molta varietat de fotos i que impactarà el fet de poder-les veure projectades a la façana de l'església, d'uns 20 metres d'altura per 20 metres d'amplada". L'alcalde, Ivan Sànchez, ha posat l'accent en el canvi de format de la celebració: "es farà a la plaça de Sant Pere amb la idea que a partir d'ara s'hi pugui fer cada any, ja que és el lloc per excel·lència de la Patum". L'alcalde ha remarcat que el 25 de novembre ha de ser una data per marcar al calendari patumaire: "que tothom sàpiga que cada 25N passaran coses a la plaça de Sant Pere". Acte de reconeixement La projecció de fotografies es complementarà amb l'acte institucional, amb diferents parlaments i el reconeixement a patumaires. El conduirà el periodista berguedà Xavi Rosiñol i consistirà en un nou capítol de l’audiovisual Vides de Patum, un projecte que des del 2016 recull el testimoni de persones que han estat vinculades a La Patum amb l’objectiu de deixar constància de l’evolució de la festa a través dels seus records i vivències. En aquesta ocasió, l'audiovisual el protagonitzen les germanes Maite i Marta Rafart, filles del fundador de la Patum Infantil; Mario Lucas, que va ser cap de colla dels Nans Nous; i el dissenyador Salvador Vinyes, creador del logotip de La Patum. En l’acte també es farà un reconeixement a Manel i Climent Escobet, de Foto Luigi. Cartell amb disseny de Salvador Vinyes Salvador Vinyes ha dissenyat el cartell de l'acte. La imatge és un pastís petit de pa de pessic amb una espelma en forma del logo de la Patum, "que s'identifica amb el conjunt de comparses i persones que formen la festa", ha dit l'autor. El pastís fa referència a la celebració dels 17 anys de la proclamació com a Patrimoni de la Humanitat. L'activitat s'allargarà tot el cap de setmana A part de l'acte del divendres 25, l'activitat s'allargarà durant tot el cap de setmana que ve. Dissabte i diumenge, de 6 a 8 de la tarda, es tornaran a projectar, repetidament, les imatges a la façana de l'església de Sant Pere. En aquest cas, amb la música enregistrada. A més, el dissabte 26 es faran els concerts que es van haver de suspendre durant la Patum, a la zona de Barraques. Actuaran Esperit de Vi, Pirat's Sound Sistema, Brams, DJ Siles, i PD Toni Malé. Els concerts es faran al Pavelló Vell de Berga a partir de 2/4 de 10 de la nit.