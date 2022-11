El Consell Comarcal del Berguedà ha tret a licitació la primera fase de la pista d’atletisme de Gironella que es construirà a l’interior de la zona esportiva municipal en dues parcel·les situades a banda i banda de l’Avinguda dels Països Catalans. Aquesta serà la primera pista d’atletisme del Berguedà. Es tracta d'una pista de sauló (de terra).

L’obra s’ha presentat aquesta tarda de dimecres a la seu de l’ens comarcal amb la presència del seu president, Josep Lara, l’alcalde de Gironella, David Font, el conseller d’Esports, Joventut, Transport i mobilitat, Turisme actiu i Participació, Abel Garcia, i el regidor d’Esports de Gironella, Miquel Serra. També s’ha signat el conveni de l’obra.

El projecte preveu una primera fase que consisteix en la construcció d’una pista de sauló per tal de donar resposta a les necessitats del territori. De cara a una segona fase es podrà fer el paviment esportiu (tartan).

Les obres consistiran en la construcció d’una pista de 200 metres que estarà protegida amb una tanca de fusta, així com també una recta de 100 metres per esprints. També hi haurà un camí circular de 333 metres perquè els esportistes puguin escalfar fora de les instal·lacions. Per dur a terme aquesta pista caldrà fer treballs d’excavació i moviment de terres, d’esplanació i terraplenament. També es col·locarà una tanca de seguretat i s’instal·laran aparells d’enllumenat.

L’obra surt a licitació per un import de 115.409,24 euros, IVA inclòs.

El Consell Comarcal del Berguedà impulsa l'obra a d’una ajuda del Programa General d’Inversions (PGI) i hi aporta 60.000 euros amb IVA inclòs amb una ajuda de la Diputació de Barcelona. Per la seva banda, l’Ajuntament de Gironella cofinança per un import de 55.409,24 euros, IVA inclòs

Un nou servei

La nova pista d’atletisme de Gironella serà la primera del Berguedà i servirà per “oferir un nou servei a la ciutadania”, ha declarat Josep Lara. El president comarcal ha posat l’accent en el treball conjunt entre administracions “per sumar i tirar projectes endavant. És un exemple a seguir.” Ha fet palesa la seva satisfacció per poder dotar la comarca d’aquesta infraestructura.

Per la seva banda, David Font, l’alcalde de Gironella ha exposat que “aquest projecte s’ha dissenyat per cobrir una mancança, ja que no existeix cap pista d’atletisme al Berguedà”. “Ara la gent de Gironella i de tot el Berguedà podran entrenar a casa nostra, el que ens hauria de permetre que l’atletisme creixi en nombre d’adeptes”. Ha agraït al Consell Comarcal del Berguedà “l’oportunitat de treballar plegats aquest projecte.” La previsió és que les obres estiguin enllestides la primavera del 2023.

Per la seva banda, el conseller d’Esports, Joventut, Transport i mobilitat, Turisme actiu i Participació, Abel Garcia, ha dit que “avui és un dia històric perquè presentem la primera pista ‘atletisme al Berguedà.” Ha destacat “la persistència, tenacitat i la capacitat per lluitar aquest projecte fins el darrer minut” per part de l’Ajuntament de Gironella. “Hi guanya la comarca, guanya Gironella i guanya l’esport.” Garcia ha dit que “estem construint un espai de salut, d’oci i de dinamització econòmica.”