L'Hospital de Berga ha adquirit un simulador que permetrà facilitar la formació dels seus professionals. Es tracta d’un dispositiu que s’utilitza per controlar un maniquí, i ofereix una pràctica segura i realista tot creant situacions clíniques que permeten realitzar des d’avaluacions bàsiques fins a intervencions més avançades.

Hi ha un instructor que controla el dispositiu i pot introduir les característiques clíniques que vulgui del pacient simulat, per exemple símptomes que descriuen un diagnòstic, i els professionals que reben la formació han d’arribar a aquest diagnòstic a partir de l’exploració que li fan. El maniquí és interactiu i pot simular alguns símptomes com tos o vòmits, entre d’altres. Aquest dispositiu permetrà formar professionals en maneig de la via aèria, reanimació cardiopulmonar i exploracions en general.

El simulador s’estrenarà durant el curs sobre maneig de la via aèria que l’Hospital de Berga ha organitzat per als propers 25 i 26 de novembre. Posteriorment servirà com a eina formativa dins el projecte que s’està treballant de formació contínua dels professionals del centre. Més endavant hi ha prevista l’adquisició també d’un simulador de reanimació cardiopulmonar pediàtrica.