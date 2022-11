Berga encendrà els llums de Nadal d'aquí a dues setmanes. La regidora de Promoció Econòmica, Roser Rifà, ha assegurat que a hores d'ara no tenen clar el dia de l'encesa però que treballen amb la previsió que pugui ser el dijous 1 o el divendres 2 de desembre: "El primer cap de setmana de desembre, que enllaça amb els ponts, estaran enceses segur". Aquests dies s'està col·locant l'enllumenat nadalenc als principals carrers de Berga, amb la voluntat, ha explicat Rifà "de reforçar els eixos comercials".

Una de les principals novetats seran la il·luminació del carrer Major de Berga. S'han posat tires de led noves, amb la voluntat de potenciar la llum en aquesta zona, a tot el tram que va des de la plaça de les Fonts fins a la plaça de Sant Pere. Segons ha explicat a Regió7 Roser Rifà, "des de l'Ajuntament hi hem apostat perquè creiem que era necessari dotar de més llum nadalenca el carrer Major, on tot i el gran esforç dels veïns els últims anys, la il·luminació era un pèl minsa". Aquest any, diu la regidora, "les expectatives són que l'augment de llum sigui notòria".

Una altra novetat és que en alguns punts es tornaran a penjar els llums de nadal d'elements patumaires. Són figures que en els últims anys no es posaven perquè, segons ha explicat la regidora, "no estaven en bon estat". Enguany, se n'han recuperat sis i es col·locaran a entrades del barri vell i carrer Major. Per exemple, a la plaça de les Fonts.

En general, Berga notarà l'increment de l'enllumenat nadalenc per l'aposta de l'equip de govern (CUP i ERC). "Ens hagués agradat que arribés abans però feia temps que no planificàvem un Nadal amb normalitat a causa de la covid", ha destacat Roser Rifà. La regidora ha comentat que el consitori no té quantificat el cost energètic però que es tracta de llum led nova o renovada i "això fa que no sigui massa elevat". Tot i això, la regidora ha volgut remarcar que l'Ajuntament pren consciència de la situació de crisi econòmica i energètica: "Als carrers on sigui possible els llums s'apagaran abans de la mitjanit. En alguns s'hauran de mantenir enceses perquè no es pot separar de la il·luminació dels carrers, dels fanals".

Altres carrers amb il·luminació

A part del carrer Major i les places de les Fonts, Sant Joan i Sant Pere, altres punts que lluiran ambientació nadalenca són: el passeig de la Indústria, amb tires de llum led als arbres. "En aquest cas és una col·laboració amb el veïnat de la zona".

Un altre cas en què els veïns disposen de llums i l'Ajuntament paga la instal·lació i el consum és el carrer del Roser, que ja fa alguns dies que els tenen penjades i a punt per l'encesa d'aquí a quinze dies.

I també la zona del carrer Lluís Millet amb Gran Via, on els comerciants aposten cada any per a l'enllumenat.

Aquest any, un altra novetat serà l'enllumenat a dues de les rotondes d'entrada a Berga: la plaça Gernika i l'entrada sud de la carretera de Sant Fruitós.

Són alguns dels trams més destacats de l'enllumenat nadalenc a Berga. Segons Roser Rifà: "no podem arribar a tot arreu, econòmicament és molt costós".

Arbres de Nadal naturals

L'enlumenat es complementaran per primer cop amb dos arbres de Nadal naturals: un al capdamunt del passeig de la Pau i l'altre a la plaça de Sant Pere, adornats amb llums. La regidora Roser Rifà ha comentat que "són arbres procedents de la Mancomunitat de Municipis Berguedans per la Biomassa, naturals, i que per tant esperem que ens aguantin bé totes les festes". Per aquest motiu, arribaran uns dies més tard que l'encesa dels llums.