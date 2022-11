Berga celebra aquest dissabte la Fira de la Xocolata i la Ratafia. Deu parades de ratafia i vuit de xocolata s'estenen al llarg del carrer del Roser, que s'ha convertit en un bon aparador d'aquests dos productes. Artesans del cacau i de la beguda feta a base de nous vedes i herbes han atret fins al migdia un nombrós públic, i s'espera que aquesta tarda la resposta també sigui bona.

Berguedans i forans atrets per la xocolata i la ratafia passejaven aquest matí pel carrer del Roser de Berga, s'aturaven a les parades, s'interessaven per l'àmplia varietat de productes, tastaven ratafies, i molts d'ells compraven alguna cosa o altra. Els paradistes estaven contents. Coincidien a destacar que com que és una fira molt específica, les vendes funcionen molt bé: "La majoria de la gent ve a la fira predisposada a comprar".

La regidora de Promoció Econòmica, Roser Rifà, feia una valoració molt positiva des de la fira: "Al matí, tot i el fred, hi ha hagut molta afluència de gent, i a les activitats que s'han fet a la plaça dels Països Catalans, com ara tallers i actuacions, han tingut molt bona acceptació. I al migdia, quan ha sortit el sol, s'ha animat encara més i hi ha molt ambient a les parades". Roser Rifà ha afegit que la Fira de la Xocolata i la Ratafia de Berga s'està convertint en una referència tant pel sector xocolater com també pels artesans de ratafia que comercialitzen els seu producte".

És el cas de la ratafia Brot. Tres socis del sud d'Osona comercialitzen la seva ratafia des de fa menys d'un any, després de guanyar dos anys seguits el Concurs de Ratafia de Centelles. Segons ha explicat Guillem Romeu, elaborador de la ratafia Brot: "Fem una ratafia totalment artesana, intentant reproduir al màxim la que hem fet sempre a casa, amb la fórmula de la besàvia. És molt herbal, té 24 graus, és suau i la fem amb herbes, espècies i sucre ecològic, i amb vidre 100% reciclat". Aquest dissabte, tenen parada a Berga, i és el primer cop que participen a la fira.

En canvi, els artesans de la xocolata Aynohose, d'Agramunt, no és la primera vegada que fan parada a Berga. A més, el xocolater Xavier Rodríguez, fa demostració del procés d'elaboració arteasanal de la xocolata fins a mitjans del segle XIX.

Concurs de ratafies

La Fira de la Xocolata i la Ratafia de Berga, organitzada per l'Ajuntament i el Casal Panxo, programa també un concurs de ratafies artesanes (que no es comercialitzin). Enguany n'han participat 66, una xifra rècord. Aquest migdia s'ha fet la primera fase del concurs i se n'han triat tretze. Al vespre, s'escolliran les tres guanyadores i una menció.

El jurat el formaven sis persones, i segons han explicat, s'ha tingut en compte sobretot "l'equilibri en boca, que fos una ratafia agradable, ni molt dolça ni molt seca, que no predominés massa una herba concreta, i que entrés bé". Les que han quedat excloses han estat o bé perquè predominava massa una herba concreta, per exemple molt gust de romaní; o bé perquè tenia un regust picant; o bé molt gust d'una espècie concreta, com ara curri o cúrcuma.