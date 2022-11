Productors del Berguedà i la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà han unit esforços per vendre lots de Nadal amb productes de la comarca. Es tracta de productes de proximitat d'una quinzena de productors de la comarca. Per exemple, embotits, formatges, mel, cervesa, blat de moro escairat i ous, entre d'altres.

Particulars i empreses que optin per lots de Nadal amb productes berguedans podran escollir entre quatre lots, amb un preu que va dels 35 als 45 euros. O també podran optar per un lot fet a mida, a partir dels productes que ofereixen els productors participants: Casa Enfruns, Olvan. Peu de Roques, l’Espunyola. L’Escairador, Cal Rosal. Cervesa Grenyut, Puig-Reig. Cal Pauet, l’Espunyola. La Rocatova, Casserres. La Cooperativa Agrobotiga, Gironella. Formatgeria Tiraval, Guardiola de Berguedà. Salt del Colom, l’Espunyola. Bauma de les Deveses, Sant Julià de Cerdanyola. Mel de l’Avi Joan, Olvan. El Soler de Preixana, Montmajor. Cal Serrador, Avià. Ous Dachs, Graugés. La Parada d’Olvan.

L'associació Productors del Berguedà ha configurat els lots i de la preparació i la venda se n'ocupa el Centre Especial de Treball del Taller Coloma, de la Fundació Pro Disminuïts. Per a més informació: info@apdpb.org. A més, la Fundació torna a apostar un any més pel torró solidari, que és una col·laboració amb la Dolceria Pujol de Berga.

L'any passat la Fundació Pro Diminuïts Psíquics del Berguedà ja va elaborar lots nadalencs i en va vendre 270. Segons Queralt Muntada, directora financera de la Fundació: "va anar molt bé, i aquest any repetim amb la novetat que comprem els productes a Productors del Berguedà. I al Taller Coloma farem l'empaquetat i l'entrega als clients". Ha remarcat que l'objectiu és "oferir producte de qualitat i de proximitat", així com "responsabilitat social".

Gemma Borràs, de la granja Cal Serrador d'Avià, forma part de Productors del Berguedà i ha destacat el fet de fer pinya amb la Fundació per als lots nadalencs: "Volem divulgar els nostres productes, fomentar el consum de productes locals i també mostrar el Berguedà com un territori de productes de km 0 i amb valor afegit".

És una acció més de Productors del Berguedà que ha sorgit arran de trobar-se per dur a terme el Mercat de Productors a Cal Rosal. Un mercat que aquest 2022 s'ha consolidat amb quatre edicions i que tindrà continuïtat l'any que ve. A més, arran del mercat s'han creat sinergies entre productors i han sortit iniciatives com la dels lots de Nadal. Una acció que ha aplaudit l'alcalde d'Olvan, Sebastià Prat: "Poder consolidar el Mercat de Productors i promoure noves accions és molt positiu, és un pas més per visualitzar els productors, la feina que fan i el producte que ofereixen".