L’Ajuntament de Berga ha posat en marxa aquest dilluns la votació dels pressupostos participatius del 2023. Es pot fer online a través d'una aplicació informàtica, fins al 4 de desembre.

Els pressupostos participatius de Berga tenen una dotació econòmica fins als 35.000 euros. D'aquests, se'n destinaran 20.000 per a propostes de projectes d’inversió en equipaments o espais públics; 10.000 euros més per a propostes relacionades amb la programació cultural de Berga; i una partida de 5.000 per a propostes del jovent.

Una seixantena de propostes presentades

La quarta edició dels pressupostos participatius ha rebut 61 propostes que han estat revisades i avaluades pels serveis tècnics municipals per comprovar el compliment dels criteris establerts i determinar-ne la viabilitat tècnica, econòmica i jurídica. En passen a votació un total de 33.

S’han comptabilitzat 27 propostes formulades per entitats locals i persones a títol individual corresponents a la convocatòria general dels pressupostos participatius. D’aquestes, 8 han estat descartades perquè no complien els requisits i 1 ha estat agrupada amb una altra proposta amb la qual compartia característiques similars. Per tant, 18 propostes han estat validades per formar part de la fase de votació popular. Del total, 11 propostes corresponen a projectes d’inversió en equipaments o espais públics i 7 són iniciatives relacionades amb la programació cultural de la ciutat.

Pel que fa al pressupost juvenil adreçat a joves de 12 a 15 anys, s’han recollit un total de 34 propostes formulades pels grups classe dels centres educatius de la ciutat. Del total de propostes rebudes, 10 han estat descartades per incomplir els criteris establerts, mentre que 13 han estat agrupades perquè compartien demandes i temàtiques similars. Per tant, les propostes que han passat a la fase de votació han estat 15.

Totes les propostes es poden consultar clicant aquí.

Votació electrònica

La fase de votació electrònica dels pressupostos participatius es dividirà en dos processos diferenciats. D’una banda, les persones majors de 16 anys empadronades a Berga podran emetre els seus vots escollint dues propostes de la convocatòria general. Un vot serà per a les propostes de projectes d’inversió en equipaments o espais públics i l’altre vot serà per a les propostes culturals. Per exercir el dret a vot caldrà accedir al lloc web www.civiciti.com/es/berga i introduir el DNI i la data de naixement. Posteriorment, s’obrirà una finestra on apareixeran les propostes finalistes per tal que l’usuari o usuària pugui seleccionar les que consideri més adequades. Cada proposta va acompanyada d’informació addicional.

El procés de votació del pressupost participatiu juvenil està adreçat exclusivament a persones de 12 a 15 anys. En aquest cas, també serà necessari accedir al portal web habilitat per a les votacions i introduir el DNI i la data de naixement. Les persones participants hauran d’escollir un màxim de dues propostes entre totes les opcions disponibles.

Paral·lelament, s’habilitarà un punt de votació electrònica assistida per poder participar en els dos processos de votació. Aquest punt de votació assistida estarà situat a l’Ajuntament de Berga: dilluns, de 9 a 14 h i de 17 a 19 h; dimarts, dimecres, dijous i divendres, de 9 a 14 h.

Presentació dels resultats

Els resultats d’ambdues votacions dels pressupostos participatius de 2023 es donaran a conèixer públicament el divendres, 9 de desembre, a l’Ajuntament de Berga, a les 19 h. Les propostes que hagin obtingut més vots, fins a esgotar les partides previstes de 30.000 € (convocatòria general) i 5.000 € (pressupost juvenil), s’executaran durant l’anualitat de 2023.

L’acte dels resultats de la quarta edició dels pressupostos participatius es completarà amb la presentació del calendari de l’Ajuntament de Berga de 2023 titulat Berga. Dotze edificis singulars, a càrrec d’Anna E. Puig, autora dels textos sobre els edificis emblemàtics recollits en el calendari, i l’autor de les il·lustracions, Toni Llargués.