"A Berga, s'ha reduït el deute econòmic però s'ha generat un dèficit de ciutat"

Nascut a Berga el gener del 1996, Ramon Caballé Planas té 26 anys, viu a Berga, i és el nou alcaldable de Junts. A les eleccions del 2019 ja va formar part de la llista que va encapçalar Jordi Sabata, que va deixar la política el 2020 per motius personals. A Ramon Caballé, com a coordinador executiu de Junts per Berga li va tocar pilotar la marxa de Sabata i recompondre l’equip. Ferran Aymerich va passar a ser el portaveu i líder de l’oposició. Ramon Caballé va entrar com a regidor aquest setembre, per ocupar la vacant de Cesc Torrents, que va renunciar a l’acta de regidor per motius personals i professionals.

Ramon Caballé és enginyer de formació, graduat en Enginyeria Marina per la UPC. A més, té un màster de professor en l’especialitat de Física i Química. Exerceix de professor de Tecnologia i és cap de departament d’aquesta àrea a l’Escola Thau Barcelona. També imparteix assignatures d’electricitat al mòdul de Grau Superar de l’Escola Vedruna de Berga.

A part de la branca més acadèmica, Ramon Caballé es va treure el Nivell 1 i el Territorial d’handbol i va entrenar durant deu anys l’Handbol Berga. També disposa del títol de monitor de lleure, i una de les seves primeres feines va ser la de coordinador activitats de lleure i esportives a Berga Resort. Abans, havia treballat de cambrer al càmping de Gósol.

Es manté vinculat amb el món de l’esport berguedà com a jugador del primer equip de l’Handbol Berga, i forma part del Club Esquí Berguedà.

Quan comença la seva vinculació amb la política?

De ben jove. Amb 16 anys vaig entrar a militar a la JNC (Joventut Nacionalista de Catalunya) i em vaig anar formant ideològicament. A partir d’aquí, vaig prendre part de l’entramat organitzatiu de les eleccions municipals del 2019, i ja no m’he desvinculat mai de Junts per Berga. Sempre m’ha agradat treballar en projectes de persones.

Fa unes setmanes va ser escollit candidat a l’alcaldia per Junts a les eleccions del maig que ve. Com afronta el repte?

Estic molt content. La meva proposta era que es presentés el Ferran Aymerich, actualment portaveu a l’oposició de l’Ajuntament de Berga, però per qüestions laborals no ho podia compaginar. El grup municipal em va plantejar que fos jo l’alcaldable i ho vaig acceptar. Els motius del sí són tres: A nivell personal, tinc temps per dedicar-m’hi, motivació i amb la feina com a docent podria agafar una excedència si sortís alcalde. En segon lloc, compto amb l’empara d’un partit i un suport fort. I per últim, i molt important, m’acompanyaran a la llista un equip de persones potent.

Ens pot avançar algun nom de la llista?

El Ferran Aymerich seguirà. I no puc avançar ningú més perquè encara estem acabant de tancar la llista, que intentarem que sigui el màxim de transversal possible. Ha de ser un equip potent, eficaç, transparent i preparat per treballar per Berga, pels veïns i veïnes de la ciutat.

Té clares les línies d’actuació si fos el nou alcalde de Berga el 2023? Quins projectes cal prioritzar?

Hi ha projectes que és urgent desencallar com ara l’estació d’autobusos. Ara mateix, si el projecte de l’estació a la Rasa dels Molins no surt bé no tenim alternativa, i s’ha de buscar, si no podem optar pel pla A, que hi hagi un pla B.

Un altra promesa electoral de la CUP que no s’ha fet i que és una obra prioritària és la reforma del mercat municipal com a pàrquing. Seria clau tenir un aparcament a tocar del carrer Major, alhora que serviria per revitalitzar aquest eix comercial.

Una altre projecte important per Junts és l’espai de Sant Francesc per fer-hi alguna formació de Grau Superior. Apostar per un model de ciutat que atregui joves, llocs de feina de qualitat i projectes de vida que s’instal·lin a la ciutat.

I entre d’altres qüestions, pensem que és clau desencallar el tema del local de Ràdio Berga. Fa set anys que no hi ha activitat però s’està pagant un lloguer de 12.000 euros anuals.

Alguns d’aquests projectes fa anys que s’arrosseguen.

I no s’han desencallat! En molts aspectes, l’equip de govern (CUP i ERC) no ha fet bé la feina. És el govern de qui dia passa any empeny, i això s’ha d’acabar.

La CUP ha justificat en més d’una ocasió que s’han vist obligats a centrar els esforços a sanejar les arques municipis. De fet, el deute s’ha reduït 14 milions en set anys, passant de 20 milions a 6. Què me’n diu?

Que hi ha altres municipis, com Gironella, que han fet la feina de reduir el dèficit i alhora han fet els deures en matèria d’inversions. Estem d'acord que el deute ha impedit poder fer totes les inversions que es voldrien, però hi ha coses que és fer la feina i respondre a les necessitats. La no inversió representa un dèficit de ciutat. No s'ha fet créixer el deute econòmic però s'ha creat un dèficit de ciutat. A més, la mala gestió del dia a dia i la improvisació fan perdre oportunitats.

Acusa a l’equip govern de mala gestió?

Sí, i d’improvisació en la gestió. Tenim exemples: el contracte del servei de neteja viària caducat des del 2015; deixar perdre el servei dels camins escolars per la caducitat del contracte; i deixar perdre subvencions, la última la Next Generation sobre la millora de l’accessibilitat, en la qual Berga no es va ni presentar.

Quines són les principals mancances que té actualment Berga?

La ciutat ha de millorar en neteja, ordre i seguretat. D’altra banda, a part de desencallar els projectes que he comentat, cal apostar per projectar Berga com a ciutat verda; si som una de les millors comarques fent recollida selectiva, apostem per una planta de revalorització de residus.

També, des de Junts considerem clau aconseguir portar una formació universitària a Berga, treballar amb xarxa amb les universitats, com fan Vic i Manresa. És una oportunitat per atraure gent, i lligat això solucionar el problema de l’habitatge.

Un altre aspecte important és treballar un projecte museístic lligat a la Casa de la Patum.

I més obres necessàries: ampliar el camp de futbol amb un camp annex i renovar la gespa del camp actual. Repensar què fer al Parc del Lledó tenint en compte que és un pulmó verd de la ciutat, que sigui un pol d’atracció. Invertir a Queralt, començant per garantir l’aigua. I entre d’altres mesures, promoure més programes per a joves, per a gent gran i més ajudes per a les entitats de Berga.

Es veu alcalde de Berga després de les municipals del maig?

Penso que si Junts no governem, ho farà la CUP. Per tant, treballarem per treure millors resultats que la CUP.

Pel que diu, els altres partits no els fan ombra. I el nou Berga Grup Independent, els pot treure vots a Junts?

Si ens pot afectar? Nosaltres sortim des d’una bona posició. Som la segona força. I sortim amb força per fer un canvi a l’Ajuntament de Berga.

Si guanyessin, estarien oberts a pactes?

D’entrada, hem de treballar per treure un bon resultat. A partir d’aquí, un cop passades les eleccions i segons els resultats ja veurem què es pot fer. Junts per Berga hem demostrat que ens podem entendre amb tothom; com a exemple, vam votar a favor de l’aprovació del pressupost.