La mina de petroli de Riutort, a Guardiola de Berguedà, reobrirà les portes a les visites del públic aquest dissabte, 26 de novembre, amb la seguretat reforçada. S’han fet treballs de restauració i protecció dels sostres i parets per evitar despreniments, després que el 2017 hi hagués una esllavissada d'uns vint metres de pedra en una de les galeries i es tanqués per precaució.

Les obres han consistit en dur a terme l’estabilització i sosteniment de diferents sectors de la mina de petroli. S’han instal·lat unes malles al sostre i a les parets per evitar la caiguda de pedres. També s’ha renovat tota la il·luminació, amb la instal·lació de llums LED. I s'han posat sensors de CO2 per garantir als visitants les condicions d'oxigen adients. El projecte de millora ha tingut un cost de 74.836 euros, finançat pel Consell Comarcal del Berguedà a través d’ajuts dels fons europeus Feder i del Pla de Foment de Turisme.

L'unica mina de petroli visitable de l'Estat espanyol

La mina de Riutort, un recurs turístic que depèn de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, és una de les poques mines subterrànies de petroli que hi ha al món; és l'única visitable de l'Estat espanyol i només n'hi ha dues a Europa. Són 380 metres de galeries excavades directament a la roca, a pic i pala, a principis del segle XX, i representen un testimoni de la revolució industrial a la comarca.

La mina es va començar a explotar l'any 1905, però encara ara es pot veure com el petroli regalima per les roques. A les galeries, excavades directament a la roca, també s'hi poden trobar restes de l'activitat minera que s'hi va desenvolupar com, per exemple, vagonetes de l'època, que servien per traslladar el petroli fins als forns de destil·lació. Són algunes de les curiositats que podran conèixer els visitants que entrin a la mina de petroli de Riutort, així com també la fauna que hi habita.

Les galeries, un bon hàbitat per a lirons i ratpenats

Tot i la reobertura de la mina, l'accés a una de les galeries es mantindrà tancada al públic perquè a l'interior hi viu una colònia de ratpenats protegits. A la mina també hi viuen altres animals com lirons, salamadres o aranyes, I s'hi ha trobat la presència d'un bacteri (anomenat arqueobacteri) que s'alimenta de petroli. Aquesta singularitat obre diverses investigacions per veure com pot ajudar a eliminar vessaments al mar. La principal dificultat és que, en aquest cas, el bacteri es troba en aigua dolça i a una temperatura que sempre és constant.

La visita, una experiència que han viscut 40.000 visitants

L'equipament va obrir portes al públic l'any 2004 i es va estar obert a visites turístiques fins al 2017. Fins llavors, s'havien comptabilitzat més de 40.000 visites. Segons l'alcalde de Guardiola de Berguedà, i president del Consell Comarcal, Josep Lara, es tracta d'un recurs turístic singular. Ara, amb la reobertura, el municipi recupera un dels seus elements més excepcionals: "Estem molt contents de poder tornar a obrir la mina per al turisme, perquè és molt bonica i una visita molt recomanable. El visitant només entrar ja detecta una olor, una temperatura constant a 10-12 graus, s'endinsa en unes galeries on la pedra fa visible que s'han excavat amb pic i pala, pot veure com regalima el petroli, que hi ha aigua i que hi ha fauna".

Per la seva banda, Marinel·la Mosquera, CEO de Pedratour, que és l'empresa que gestionarà el recurs turístic, ha remarcat que l'objectiu és que el visitant "visqui l'experiència d'endinsar-se en una mina de petroli en bones condicions". Ha dit que és interessant tant per a famílies amb nens, amb la vessant lúdica i alhora pedagògica, com per a persones interessades a aprofundir sobre el món del petroli, la geologia i el mediambient.

La visita s'estructurarà en cinc parades. La primera serà a l'exterior de la mina, on l'any 2008 es va estrenar un centre d’acollida: una estructura tubular de 10 metres de llarg per 45 d’ample, folrada amb una xapa llisa d’acer inoxidable, que reflecteix l’entorn natural de la zona. I les altres parades de la vista seran en diferents punts de l'interior de la mina per conèixer els aspectes característics: galeries excavades directament a la roca, petroli que brolla de les pedres, la bassa d'aigua, la flora i la fauna, les estalactites i els arqueobacteris.

Vols visitar la mina?

La mina es podrà tornar a visitar a partir d'aquest dissabte, 26 de novembre. Obrià al públic dissabtes, diumenges i festius amb visites guiades a les 11 h, 12 h i 13 h. Les persones adultes pagaran 5 euros; els jubilats 4 euros; el preu per als joves d’entre 7 i 14 anys serà de 3, 5 euros; i els menors de 7 tindran l'entrada gratuïta, com també els residents a Guardiola de Berguedà.

A part de les visites guiades, no es descarta tornar-hi a programar activitats com les que s'havien fet a l'interior de la mina de petroli de Riutort: concerts, tastos de vi, i fins i tot s'hi va rodar part de la pel·lícula Pàtria.