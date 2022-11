Puig-reig ja té el primer Pump Track del Berguedà. La instal·lació per a la pràctica lúdica de l’esport amb bicicleta, skate, patins i patinet s’ha construït al final de l’Avinguda 1 d’Octubre, en direcció al Polígon Industrial La Sala. Des de fa uns dies l’espai ja està obert a veïnes i veïns i aquest dissabte, dia 26 de novembre, a les 4 de la tarda, tindrà lloc l’acte d’inauguració oficial amb una exhibició esportiva amb experts en aquestes disciplines.

L’Ajuntament de Puig-reig ha explicat que pretén que "aquesta instal·lació sigui un espai per a la pràctica de l’esport de manera lúdica, i no competitiva, adreçada a usuaris de totes les edats". El Pump Track està ubicat en un espai d’uns 1.000 metres quadrats aproximadament i el circuit està pensat i dissenyat per poder-se utilitzar amb bicicleta, patinet, skate i patins.

Després de la posada en funcionament d’aquest equipament per a la pràctica de l’esport, el consistori ja està treballant per condicionar tota la zona que ocupa la instal·lació esportiva amb l’objectiu que aquest espai exterior sigui molt més agradable pels usuaris i punt de trobada de diferents col·lectius amants d'aquestes disciplines esportives.

El consistori es marca com a objectiu "continuar obrint nous espais del municipi als puig-reigencs i habilitar-los de la millor manera perquè tothom en pugui gaudir". Amb la construcció del Pump Track, es remodelarà l’accés a aquesta instal·lació donant continuïtat a l’Avinguda 1 d’Octubre en direcció al Polígon Industrial La Sala. Properament s’iniciaran les tasques d’adequació dels dos laterals de l’accés i la seva il·luminació. També s’hi instal·laran bancs i taules i el consistori està estudiant la reubicació, en aquest punt, de l’Espai Jove exterior de Puig-reig situat actualment davant la Biblioteca / Escola Bressol.

El pressupost per a la construcció de la instal·lació és de 47.794,60 euros a la que s’hi ha d’afegir les despeses originades per a l’adequació del terreny, la instal·lació de l’enllumenat corresponent i la posterior adequació de l’espai, treballs realitzats amb recursos de l'Ajuntament.