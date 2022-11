Berga preveu omplir el pavelló vell amb la quarta edició de la Quina Berguedana. L'organitzen cinc club esportius: l'Handbol Berga, el Club Esportiu Berga, el Bàsquet Berga, el Club Esquí Berguedà i els Mountain Runners del Berguedà, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Berga.

La quina es farà el dissabte 17 desembre a les 22.30 h i les entrades ja són a la venda. De moment s'han tret a la venda 700 tiquets, una xifra que segons el president de l'Handbol Berga, Marc Pons, "seria un èxit d'assistents". Tot i això si hi hagués més demanda, la capacitat del pavelló vell es podria ampliar fins a 800 persones.

El preu de l'entrada és de 25 euros i inclou un cartó per jugar i un got reutilitzable. Es poden comprar al bar del camp de futbol del Berga, al bar del pavelló nou, a l'oficina dels Mountain Runners del Berguedà i a Assegurances Pau Bessa.

Els tiquets donen dret a participar als quatre bingos i a les línies que es faran al llarg de la nit, amb el repartiment de diversos premis dels comerciants del Berguedà. El premi gros estarà valorat en 1.500 euros per a un viatge. L'espectacle el conduiran els periodistes Èric Calderer i Judit Jordana, i el DJ Toni Malé punxarà la música.

Durant la nit es farà un sorteig solidari amb la venda de tires de números a 1 euro. Tots els beneficis es destinaran a la Fundació Horitzó, "amb la voluntat de visibilitzar les malalties mentals", ha explicat Marc Pons.

Recollida de joguines i tirada de peluixos

Paral·lelament, els clubs esportius de Berga inicien la campanya de recollida de joguines noves i material escolar per als infants més necessitats. Els punts habilitats són el pavelló, el camp de futbol i la seu dels Mountain Runners. Es fan arribar a Càritas, que s'encarrega de repartir-ho a les famílies amb problemes econòmics.

A més, el mateix dissabte de la quina, el 17 de desembre es farà una tirada de peluixos solidària. Serà a la tarda després del partit del sènior masculí de l'Handbol Berga i consistirà en llençar la pista els peluixos. En aquest cas els peluixos no cal que siguin nous però sí en bon estat. "Com més se'n puguin recollir per Càritas millor", remarca Marc Pons. L'any passat es van recol·lectar tres o quatre sacs de peluixos, i setze en la recollida de joguines.

La jornada del dissabte 17 a la tarda es complementarà amb un berenar solidari organitzat per l'AFA de l'Escola Sant Joan de Berga, a base de coca i xocolata. Els beneficis seran per La Marató de TV3.