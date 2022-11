El Consell Comarcal del Berguedà ha aprovat recentment el nou protocol d’abordatge integral de les violències masclistes del Berguedà amb l’objectiu de millorar la prevenció, la detecció, l’atenció i la recuperació de totes les formes de violència masclista que pateixen les dones, amb la col·laboració i implicació de tota la xarxa comarcal. Pretén ser una eina que estableixi tots els mecanismes per garantir una intervenció coordinada que permeti assegurar l’atenció i recuperació de les dones que hagin viscut algun tipus de violència.

Amb la voluntat d’iniciar la implementació del nou protocol, el Consell Comarcal del Berguedà organitza per al dilluns 28 de novembre l’acte central de la campanya del 25-N: 'Coneixem el Protocol d’abordatge integral de les violències masclistes del Berguedà'. L'acte va destinat a professionals del sector de la comarca i es farà a la Torre de l’Amo de Viladomiu Nou, a Gironella. Per poder participar en la jornada cal inscrinpció prèvia aquí. Hi ha temps fins aquest dimecres, 23 de novembre.

El president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, ha remarcat la importància del nou protocol de les violències masclistes del Berguedà i ha dit que el Consell "té la ferma voluntat de treballar per una comarca lliure de violències masclistes i per unes polítiques públiques d’igualtat. Amb la implementació del nou protocol tenim a les nostres mans una eina efectiva per garantir intervencions precises per ajudar a totes les dones que pateixin algun tipus de violència”.

Activitats a tota la comarca

L’objectiu de les activitats per commemorar el Dia Internacional per l’Erradicació de la Violència vers les Dones, que és aquest divendres 25 de novembre, és contribuir a l’erradicació de les violències masclistes, fent que tothom prengui consciència de la necessitat de transformar els estereotips de gènere, l’imaginari social i la comprensió que es fa de les violències masclistes per tal d’assolir una societat lliure d’aquestes violències per a totes les dones i els seus fills i filles.

Sota el lema Enxarxem-nos X erradicar-la es faran tallers, espectacles, lectures, activitats infantils i obres de teatre, entre altres propostes. Totes adreçades a tot tipus de públic amb l’objectiu final de contribuir a la conscienciació per erradicar les violències masclistes.

Es poden consultar totes les activitats que es faran al Berguedà al voltant del Dia Internacional per l’Erradicació de la Violència vers les Dones en aquest enllaç.