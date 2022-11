Gironella rebrà una injecció de diners important per a la construcció del nou edifici de serveis a la piscina municipal. Es tracta de 200.000 euros provinents del Govern espanyol. És un dels ajuts, en matèria d'equipaments esportius, que s'inclouran als pressupostos de l'Estat.

Segons ha informat el PDeCAT, votarà a favor dels pressupostos perquè el PSOE ha acceptat 40 milions d’euros d’inversions addicionals per Catalunya, amb la incorporació de 86 esmenes d’inversions en recerca, esport, equipaments i àmbit social.

Una d'aquestes subvencions es destinarà a pagar una part de la construcció del nou edifici de serveis i d'entrenament per a triatletes que es farà a la piscina municipal de Gironella, que encara no té definit el pressupost perquè està en fase de redacció del projecte.

Edifici funcional

L'Ajuntament de Gironella aposta per un edifici funcional, amb espais diferenciats que permetin fer ús del recinte sense que calgui posar-lo tot en funcionament. "És un projecte sostenible i altament eficient, amb la fusta com a element principal, en línia amb el projecte de bioconstrucció que es treballa a nivell comarcal”, explicava l'alcalde, David Font.

L’actuació contempla enderrocar l’edifici actual, i construir-ne un de nou amb una zona de bar-restaurant, lavabos, dutxes i vestidors. A més, també s’habilitarà un espai amb gandules per a persones amb mobilitat reduïda. En total, seran 447 m2 de noves instal·lacions que milloraran els serveis que oferia fins ara l'equipament municipal.

La previsió de l’Ajuntament de Gironella és que les obres comencin a principis de l’any que ve. A més, es construirà un petit edifici annex que donarà ús exclusiu als altres serveis actuals i futurs de la zona esportiva, amb lavabos i dutxes.

La nova construcció també fa una aposta per dotar la comarca d'un espai de referència per a triatletes, amb la creació d’un espai tancat per fer les transicions entre les diferents disciplines: natació, ciclisme i córrer.