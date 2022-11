L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) afrontarà en els propers cinc anys les obres complementàries de la depuració de les aigües residuals dels municipis d’Avià, Gironella i Puig-reig. En aquests municipis, com en tants d’altres del país, fa anys que s’hi han construït les depuradores però no s’hi havien connectat algunes colònies i polígons. S’hi invertirà 9,9 milions d'euros des d’ara fins al 2027 al Berguedà i el sanejament que no era del 100% s’hi anirà aproximant. Fins al 2033 la inversió programada és de 6,1 milions més. En total són 16 milions en vint nous sistemes de sanejament.

La intervenció permetrà «tenir sanejats tots els nuclis urbans de la comarca d'aquí a onze anys», tal com ha explicat aquest dimecres Samuel Reyes, director de l’ACA, als alcaldes reunits en el consell d’alcaldies del Berguedà, celebrat a Castell de l’Areny.

En aquests moments hi ha sobre la taula cinc convenis per redactar projectes de depuradores i la previsió és que a principis del 2023 s'enllesteixen els primers d'aquests projectes. "Son projectes que anirem fent progressivament, gràcies a l'equip tècnic del Consell Comarcal del Berguedà i amb el finançament de l'ACA", ha argumentat Samuel Reyes.

El programa d’inversions previstes per l’ACA fins al 2033 preveu dotar d’estacions depuradores d’aigües residuals a municipis que no tenen com Vilada, Castell de l’Areny, Saldes -que inclou Feners i Maçaners-, Montclar, Olvan i Cal Rosal, Sant Jaume de Frontanyà i també a colònies com l’Ametlla de Merola, Cal Riera i Cal Vidal a Puig-reig, i nuclis com el de Sorribes a Gósol o Gargallà a Montmajor, Torre Piquer, Graugés i La Plana d’Avià, Espinalbet de Castellar del Riu, les colònies de Viladomiu Nou i Vell i cal Bassacs de Gironella, l’Ametlla de Casserres a Casserres, Malanyeu del municipi de La Nou o l’ampliació d’estacions com la de Cercs (municipi en el qual es preveu depurar les aigües residuals dels habitatges de Sant Josep), Montmajor, Gironella i millores a la de Berga, la Pobla de Lillet.

Al Berguedà, l’actual sistema de sanejament d’aigües residuals permet tractar-ne 3.785.641 metres cúbics anualment amb una despesa directa d’1.481.355,16 euros.

Subvencions

Els director de l’ACA també ha explicat que en el període 2019-2021 s'ha atorgat 1,5 milions d'euros en subvencions per abastament en alta a diferents municipis del Berguedà. A més de 127.113 euros en ajudes per la compra de camions/cisterna per emergències. Altres ajuts concedits a municipis de la comarca han estat 319.365 euros per obres de protecció, i 99.284 per al manteniment de lleres de rius.

Alerta per sequera al Berguedà

Un altre tema que s'ha posat sobre la taula al consell d'alcaldes és que l'ACA ha ampliat l'alerta per sequera i el Berguedà és també una comarca afectada, excepte els muncipis de la zona nord de la comarca. Pel que fa l'afectació d'abastament domèstic són limitacions en el reg de jardins i zones verdes, prohibició d’ompliment de fonts ornamentals, prohibició a particulars de la neteja de carrers amb aigua de xarxa, limitacions en l’ompliment de piscines i limitació en la neteja de vehicles, entre d’altres.

També es defineix una xifra per al consum global d'aigua per abastament a un màxim de 250 litres per habitant i dia. Samuel Reyes ha fet una crida a l'estalvi: "Convido als ciutadans a estalviar més i tenir molt presents les mesures de tancar l'aixeta mentre ens dutxem o ens rentem les dents. També fer un ús el màxim d'eficient de rentadores i rentavaixelles".

Pla Comarcal d’Adaptació al Canvi Climàtic del Berguedà

Els alcaldes i alcaldesses també han rebut informació del Pla Comarcal d’Adaptació al Canvi Climàtic del Berguedà que elabora la Diputació de Barcelona. Els ajuntaments hauran de revisar i actualitzar els plans existents, identificar les accions supramunicipals a realitzar de manera conjunta o coordinada, engegar estratègia pròpia d’adaptació o identificar accions concretes on el municipi pot actuar així com tenir una avaluació preliminar de la vulnerabilitat al canvi climàtic.

El Consell Comarcal s’ocuparà de coordinar i impulsar aquesta tasca. L’objectiu és tenir un document definitiu el juny del 2023. S’hi ha d’incloure les accions municipals i supramunicipals que es proposen dur a terme. Actualment, els tècnics estan fent la recollida i anàlisi d’informació amb dades socioeconòmiques i climàtiques de la comarca.

El consell d’alcaldies d'aquesta tarda a Castell de l’Areny ha acollit també la presentació de la nova delegada del Govern a la Catalunya Central, Montse Barniol.