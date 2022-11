El voluntariat protagonitza el calendari solidari de la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà. Les dotze fotografies que il·lustren el calendari del 2023 van dedicades a la xarxa de persones que col·laboren amb la fundació, que va néixer fa cinquanta anys.

Els protagonistes de les fotos són alguns dels voluntaris de l'entitat, al costat d'infants i joves de l'escola d'educació especial Santa Maria de Queralt i d'usuaris del centre de treball Taller Coloma. Són imatges que volen plasmar la il·lusió, l'empenta, l'altruisme i l'esforç del voluntariat. Tal com ha explicat la directora del Taller Coloma, Carme Valletbò: "cada mes de l'any mostra vivències significatives".

L'escenari de les fotos és la Serradora Boix de Puig-reig, una empresa que també compleix cinquanta anys i que enguany patrocina el calendari de la Fundació Pro Disminuïts. Joan Boix, gerent de l'empresa, assegura que han volgut donar el suport a la fundació "perquè fa una feina essencial a la comarca".

L'AFTDAO (Associació Fotogràfica Tallers d'Arts i Oficis), de Berga, s’ha encarregat com cada any de la sessió de fotos. Frederic Garrido ha donat les gràcies a la fundació "per la confiança". I també hi ha col·laborat, un any més, Erminía Altarriba, que s'ha fet càrrec del disseny del calendari: "he completat les fotos de cada escena amb alguna il·lustració, sense invadir les imatges. Se li ha donat un to més festiu, en motiu del 50è aniversari de la Fundació".

El calendari 2023 es presentarà aquest diumenge, 27 de novembre, a les 6 de la tarda al Pavelló de Suècia de Berga. L'acte servirà per donar el tret de sortida a la celebració dels 50 anys de la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, amb activitats durant tot un any. Cecília Camprubí, presidenta de la fundació, ha convidat a tothom a prendre part de l'aniversari: "Per nosaltres complir 50 anys és una fita molt importat. I per això hem cregut molt apropiat dedicar el calendari als voluntaris i a la seva tasca, gràcies a la qual hem anat avançant i creixent. Ho valorem i ho agraïm molt".

El calendari solidari té un preu de 5 euros i es podrà comprar a partir de dilluns a diversos establiments de Berga i comarca. Com cada any, i és la dotzena edició, se n’han editat 1.000. En l’acte de presentació de diumenge ja se’n posaran a la venda.