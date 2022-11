"Ara és hora de prendre’ns la vida diferent, cuinant i servint, si, a vosaltres, als nostres clients, sou les nostres estrelles!". Aquestes són les primeres paraules de l'Estany Clar de Cercs després de perdre aquest dimarts l'estrella Michelin que va aconseguir el 2004.

En un comunicat, l'establiment regentat per Anna Arisó i Josep Xandri, transmetia que s'obre una nova etapa per al restaurant, que durant els últims anys ha treballat al ritme que exigeix revalidar la popular insígnia. Amb tot, ha recalcat que el client continuarà sent el centre de tota la seva tasca. "Seguirem cuidant-vos tant com vosaltres feu", apunten.

En aquest sentit, han agraït "de tot cor" el reconeixement que se'ls ha donat a la seva feina d'ençà que van començar, una tasca que ha sigut premiada "des del 2004 fins al 2022 amb una estrella a la famosa guia vermella".

A més a més, asseguren que tenen la vista posada en el futur. "Seguirem donant pas a noves generacions de cuiners i encomanant la passió i il·lusió que portem a dins", destaquen.