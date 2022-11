Olvan ha creat un nou producte que al voltant de la carn de vedella està cridat a convertir-se en un nou referent en el sector agroalimentari i turístic de la Catalunya Central i el país: un concurs d’hamburgueses obert a productors de vedella. És un dels principals reclams de la primera edició de la fira de la Muussegada, que se celebra aquest dissabte i diumenge, 26 i 27 de novembre.

Una quinzena d’inscrits

De moment, s’han apuntat al concurs de demà una quinzena de productors, tres dels qual són del Berguedà. Es tracta de Cal Font de Sagàs, Marmi de Castellar del Riu i Vallnova d’Olvan. El certamen tindrà lloc a la plaça de Sant Sebastià i a la pista poliesportiva d’Olvan, on durant tot el cap de setmana s’han programat activitats lúdiques relacionades amb la ramaderia i el món de pagès.

El xef del restaurant Els Casals de Sagàs, Oriol Rovira, serà el responsable del concurs d’hamburgueses de vedella i s’encarregarà de cuinar les que presentin els concursants i, després, tastar-les amb la resta de membres del jurat per emetre un veredicte. Els assistents a la fira podran degustar les hamburgueses, que hauran d’estar fetes amb tota la carn de vedella autòctona, i després votar en una categoria de tast popular.

La fira de la Muussegada neix amb la voluntat de promocionar la carn de vedella de les races autòctones de Catalunya: la de l’Albera, la Bruna dels Pirineus i la Pallaresa. Una de les vies per fer créixer el sector és aconseguir que siguin els mateixos ramaders que crien els vedells a comercialitzar el seu producte, fent més curt el circuit entre l’explotació i el client final. En aquest sentit, el cuiner Oriol Rovira ja va apuntar en la presentació de la fira que «cal generar il·lusions als productors de vedella que no tenen controlat el seu producte de venda final. Empoderar-los a fer un pas més i per exemple desfer la carn de vedella, elaborar hamburgueses i vendre un lot de producte a consumidors finals».

Les activitats lúdiques i gastronòmiques inclouen demà l’actuació musical del saxofonista Pep Poblet, la presentació de l’Hamburguesa d’Olvan per part d’Ada Parellada, i sopar de carn rostida a l’estil asado argentí combinat amb vins DO Pla de Bages. I diumenge, esmorzar popular amb hamburguesa i guisat de vedella, mercat de productes del Berguedà, divulgació dels coneixements dietètics, alimentaris i gastronòmics de la Fundació Alícia i l’actuació de Lo Pau de Pons, que presentarà la cançó la Muussegda d’Olvan. Més informació al web: muussegada.cat.

Jornada tècnica

Aquesta setmana, com a acte previ a la fira, s’ha fet una jornada tècnica a Olvan amb el títol Present i futur del bestiar boví. Hi van participar prop d’una quarantena de ramaders.