La Muussegada d'Olvan ha superat amb escreix les expectatives dels seus organitzadors. L’acte central ha estat, sens dubte, el primer concurs nacional d’hamburgueses autòctones. El certamen celebrat, aquest dissabte a la tarda, sota la batuta del xef Oriol Rovira, amb una estrella Michelin al restaurant Els Casals de Sagàs, ha omplert el poble de vida. Tretze productors han participat en un certamen molt competit, pensat per donar a conèixer la qualitat de la carn de les tres races de vaques catalanes, la bruna, l'alberessa i la Pallaresa. "Hem valorat un producte 100% vedella, sense sal, sense pebre, sense additius per evitar que es distorsioni el gust i trobar la millor carn; no és fàcil", ha destacat Oriol Rovira. El xef ha cuinat i ha format part d'un jurat tècnic compost per ramaders i restauradors. Entre els productors premiats, ramaders de la Catalunya Central com Mas Trullàs i els berguedans Cal Font.

Oriol Rovira ha posat l'accent en l'objectiu "d'apropar els productors al consumidor final; cosa molt important per al futur de la nostra ramaderia", i ha assegurat que els productors poden sentir-se "orgullosos de la feina que fan". Unes 160 persones s'han acostat a la pista poliesportiva d'Olvan per degustar les hamburgueses de vedella autòctona amb un tast de vins de la DO Pla de Bages i la música en directe de Pep Poblet, i després han votat la millor carn en una categoria popular que ha quedat deserta. L'alcalde d'Olvan, Sebastià Prat, s'ha mostrat molt satisfet amb l'acollida per part d'un públic heterogeni que en molts casos ha visitat expressament Olvan des d'altres municipis per gaudir de les activitats lúdiques i gastronòmiques. El president dels ramaders de la Federació Raça Bruna dels Pirineus, Joan Noguera, ha subratllat que moltes vegades "es desconeix que aquest producte tan bo està al mercat". Noguera ha celebrat que "la iniciativa sigui una manera de promocionar-lo". La jornada s'ha tancat amb un show cooking amb Ada Parellada i un sopar amb rostida a l’estil argentí. Durant tota la tarda hi ha hagut tallers, jocs, circuit amb tractors de pedals i altres activitats pels infants. La Muussegada continuarà aquest diumenge, entre altres, amb un esmorzar popular, el mercat de productes del Berguedà, elaboració de receptes, maridatges i una taula rodona sobre el sector.