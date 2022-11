La Patronal Metal·lúrgica de la Catalunya Central ha celebrat aquest divendres la seva festa anual de Sant Eloi amb un sopar a l’Estany Clar de Cercs, confiant fer pinya per afrontar els obstacles previstos el 2023 per la desacceleració de l’economia.

El president de la patronal, el baganès Joan Ramon Perdigó ha alertat que “hi ha una tempesta que vindrà, que ensenya la pota i que probablement ens trobarem després de Nadal” en relació amb les actuals previsions de decreixement de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) respecte a alguns països i el pes de les exportacions dins del sector. “Espanya creixerà un 1,4% però França i Alemanya estaran en recessió tècnica. Això ens afectarà perquè són els nostres clients, si no creixen, ho rebrem aquí”, segons ha apuntat. La metal·lúrgica confiava que la pandèmia hagués deixat el pitjor enrere. “Però ningú pensava que hi hauria una guerra a Ucraïna o un desajustament en les cadenes de producció de la Xina”, ha reflexionat.

Ara bé, el president de la patronal del metall ha posat una nota positiva: “Tenim eines per afrontar la tempesta: una és l’optimisme i l’altra és l’associacionisme empresarial, entre tots podem millorar les coses”.

Un dels exemples de bones pràctiques que ha ressaltat Perdigó és la cooperativa energètica que s’ha fet al Polígon de Bufalvent de Manresa. “Aquest és el camí a seguir”, ha destacat.

El president de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB), Josep Maria Serarols, ha valorat positivament a Regió7 la presència de tot el gruix del metall de la Catalunya central al Berguedà, ja que és la primera vegada que el sopar de Sant Eloi se celebra a la comarca. “La implicació de l’ACEB amb la patronal de la metal·lúrgica és intensa des de fa quatre anys”, ha explicat. “Tenim clar la importància de la integració del Berguedà en la Catalunya Central amb totes les implicacions econòmiques que això ha de portar”, ha afegit.

Un centenar de persones han assistit al sopar, que ha tingut una ponència a càrrec de César Molins, director general del grup AME. Molins ha centrat la seva intervenció en les relacions del sector amb la Xina. “Queda clar que importar de la Xina, ens agradi o no, té molt de sentit”, ha dit. “Si es poden vèncer les barreres culturals i les inseguretats, la Xina és un país on invertir”, segons el ponent.

La part final del sopar ha consistit en el reconeixement de les empreses Industrias Fapp i Spirogear Group, que celebren els 75 anys d’història.

La celebració ha conclòs amb un entretingut joc de preguntes sobre el sector que ha premiat el guanyador amb una estada en una casa rural de l’Associació d’Agroturisme del Berguedà.