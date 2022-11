El Consell Comarcal del Berguedà ha presentat el nou protocol per a l’abordatge integral de les violències masclistes a la comarca, amb una jornada formativa que s'ha fet aquest dilluns al matí a la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou i que ha aplegat més d'una quarantena de persones.

Els assistents a la jornada, la majoria dels quals professionals del sector dels serveis socials, han rebut formació específica dels circuits que marca el protocol per tal de que la implementació sigui el màxim d’eficient.

El protocol determina un model d’intervenció en xarxa que coordina els recursos, serveis i agents del territori per abordar qualsevol situació de violència masclista, des d’una mirada amplia i integral, posant el focus en els drets de les dones.

Les intervencions del protocol se centren en intervenir en totes les possibles fases de la violència: detecció, atenció, recuperació i reparació.

El nou protocol també vol anar més enllà de la violència en l’àmbit de la parella i inclou altres àmbits i formes de violència, com pot ser discriminació al món laboral, o violències per opció sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. Tal com ha remarcat el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, "a la nostra societat, 1 de cada 2 dones pateix algun tipus de violència masclista. És una problemàtica greu, que cal abordar".

Al Berguedà, el SIAD ha atès 104 dones

El nombre de dones ateses al Servei d'Informació i Atendió a les Dones (SIAD) del Berguedà supera el centenar. De gener a octubre d'aquest 2022 se n'han atès 104. D'aquestes atencions, 76 han estat casos de violència masclista. També s'han atès 18 menors fills i filles d'aquestes dones.

En comparació amb l'any passat, hi ha hagut un lleuger augment. El 2021, el SIAD va atendre més d'un centenar de dones, 68 de les quals en situació de violència masclista, i 14 infants menors d'aquestes dones.

El SIAD està ubicat al Consell Comarcal del Berguedà, que és l'ens que gestiona aquest servei d’informació, assessorament, atenció i acompanyament amb relació a l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits relacionats amb la seva vida laboral, social, personal i familiar.

Revisió i actualització del protocol

Les dades al Berguedà posen de manifest la importància de revisar periòdicament el protocol. El 2010 es va redactar el primer i s'ha anat actualitzant, per la necessitat de les institucions de disposar d'un mecanisme actualitzat i potent per actuar i eradicar aquesta xacra social. Amb la nova actuliazació, destaca Josep Lara, "fem un pas més i aconseguim un document transversal que aglutina tots els agents. Això ens aportarà una coordinació que ens permetrà anar tots a la una i que farà que tots els professionals de la comarca puguin actuar de la mateixa manera i ser més eficients alhora d’abordar aquesta problemàtica social”.

Per la seva banda, l'alcalde de Gironella, Davi Font, ha comentat que "és important que el Consell Comarcal posi a disposició dels Ajuntaments i els seus professionals un protocol integral que ens permeti anar a la una i afrontar aquestes situacions, ja sigui perquè la persona ho denuncia o bé perquè es detecta amb entrevistes de seguiment de determinats casos que fan els professionals". El nou protocol facilitarà que davant d'un possible cas "s'actuï de manera, ràpida, conjunta i coordinada per donar la millor resposta, tant per progeir a la vcítima de la violència, com per apartar la persona responsable".