Tècnics del Consell Comarcal del Berguedà i de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà es desplaçaran per primer cop a quatre municipis de la comarca per tramitar l’obtenció del certificat digital idCAT a la ciutadania. Aconseguir el certificat digital és un tràmit senzill i gratuït. Les persones interessades només necessiten ser majors d’edat i portar el seu DNI. En concret, a Gironella, Puig-reig, Bagà i Guardiola de Berguedà.

L’idCAT és un certificat digital emès per l’Agència Catalana de Certificació (CATCert) que assegura la integritat i confidencialitat de les transaccions electròniques garantint la identitat dels ciutadans i ciutadanes.

A més, es faran sessions informatives per explicar a la població les utilitats d’aquest certificat digital com per exemple consultar la seva vida laboral, inscriure’s al SOC, renovar la gratuïtat del Túnel del Cadí o obtenir el certificat de delictes sexuals, entre d’altres.

Paral·lelament, es faran sessions adreçades als empresaris per donar-los a conèixer, el RELI (Registre Electrònic d’Empreses Licitadores) de la Generalitat, on cal estar inscrit per poder presentar-se a licitacions de les administracions públiques catalanes. Així mateix, s’explicarà com funcionen els concursos de contractació pública i quins documents calen.

Horaris

A Gironella es farà dilluns, 28 de novembre, de les 9:30 h a les 10: 30 h es faran els certificats digitals. I en acabat les sessions informatives, tot al Casal de la Gent Gran.

A Puig-reig es farà també dilluns, 28 de novembre, però de les 14:30 h a les 15:30 h a la biblioteca.

Dimecres, dia 30, es farà al Casal de la Vila de Bagà de les 9:30 a les 10:30.

A Guardiola de Berguedà la tramitació de l’idCAT es farà dimecres 30 a la sala de plens de l’Ajuntament de les 14:30 a les 15:30 h.

Què cal fer per demanar el certificat? Inscriur'es en aquest enllaç. La tramitació de l’idCAT és totalment gratuïta.