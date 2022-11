Marc Marginet deixa l'acta de regidor a l'Ajuntament de Berga per motius personals. Després des tres anys i mig com a regidor a l'oposició, amb Junts, Marginet plega per "falta de motivació". Comenta que "els propers mesos seran en clau preelectoral i no estic motivat per viure-ho". Segons ha dit en declaracions a Regió7, "m'aparto del tot de la política".

Com a independent, Marc Marginet va ser el número 2 de la llista de Junts que el 2019 va encapçalar Jordi Sabata. Va entrar amb ganes de treballar per Berga, d'aportar el seu granet de sorra a l'Ajuntament i de sumar amb tots els representants del ple municipal, però "ha estat complicat", assegura. "Amb la CUP i ERC a l'equip de govern, com a oposició hem tingut un marge d'actuació limitat". Marxa amb la sensació "d'impotència" i "de frustració". Argumenta que "no ha estat un bon mandat. Berga no ha avançat i arribarem a les eleccions del 2023 amb les mateixes mancances que teníem el 2019". Lamenta "no haver pogut aportar molt més" a nivell personal.

Es desvincula de la política donant les gràcies a Junts i assegura que seguirà treballant per Berga des del teixit associatiu. És membre de l'Agrupació Teatral la Farsa.

Per la seva banda, Junts agraeix a Marc Marginet la feina feta: "Sobretot per la seva lluita per solucionar el cas de Ràdio Berga, tot i que no pogut arribar a bon port", comenta Ramon Caballé. L'emissora municipal fa anys que no funciona, i l'equip de govern ni han fet passos per plantejar-se la reobertura ni per donar un nou ús a unes instal·lacions en desús, de les quals l'Ajuntament paga un lloguer anual d'uns 12.000 euros.

Marc Marginet farà efectiva la renúncia com a regidor al ple d'aquest dijous a l'Ajuntament de Berga. Respecte el substitut de Marc Marginet, Junts no ha volgut donar encara el nom del regidor o regidora que s'asseurà al costat dels altres cinc regidors de Junts, a l'oposició a l'Ajuntament de Berga. Els següents noms a la llista són Marina Riu i Lluís Camprubí, però "estem estudiant i acabant de tancar qui prendrà el relleu al Marc Marginet", apunta Ramon Caballé.