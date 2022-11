El calendari d'execució de les obres de la carretera C-26 entre Solsona i Berga es va concretant. El secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Marc Sanglas, ha anunciat que el 2024 començarà la remodelació d'alguns trams. Sanglas ha exposat l'estat dels projectes a la Taula de seguiment sobre la C-26 entre Solsona i Berga, que s'ha reunit aquest matí a Montmajor amb representants municipals i comarcals. Les actuacions permetran afavorir la connectivitat i la seguretat viària entre el Solsonès i el Berguedà. S'executaran per trams, amb un total de 31,5 quilòmetres i una inversió de 56 milions d'euros.

Una de les primeres actuacions serà el corredor que unirà la B-420 amb la C-26, entre Montmajor i Pegueroles (Navès). Es tracta d'un tram de la futura C-26 entre Navès i Montmajor, que tindrà nou traçat. El recorregut no transcorrerà pel nord com actualment sinó més pel sud, tal com constata la redacció del projecte que impulsa el departament de Territori de la Generalitat. El condicionament del tram de Navès a Montmajor són 13 quilòmetres i es contempla una inversió de 20 milions d'euros.

Un altre tram prioritari de l'adequació de la C-26 és entre l'Espunyola i Avià, del qual s'està redactant el projecte constructiu. Es tracta de condicionar 12 quilòmetres de carretera, amb una inversió aproximada de 24,5 milions d'euros. En aquesta zona, la carretera transcorre per una orografia complexa, amb trams on el pendent pot superar el 6%. L’actuació permetrà eixamplar la carretera, que té actualment sis metres d’amplada, fins assolir els nou metres. A més, s’inclou la construcció d’una variant al pas de la carretera per l’Espunyola i la millora del traçat de la carretera. Aquest projecte es farà per trams i les primeres obres s'iniciaran durant el 2024.

La carretera, segons ha comentat Marc Sanglas, s'integrarà a la realitat del territori des del punt de vista ambiental i social: "S'adaptarà a la realitat social i econòmica del territori, tenint en compte les entrades i sortides a les explotacions econòmiques". En aquest sentit, ha dit que es tindran en compte les al·legacions que van presentar veïns de l'Espunyola: "Amb el projecte constructiu veurem com les resolem, però treballarem de braçet amb l'Ajuntament i els veïns".

Pel que fa el tram de la C-26 entre Avià i Berga s'està redactant un nou estudi informatiu per eixamplar i millorar la carretera en un tram de tres quilòmetres entre Avià i Berga, amb l’objectiu de minimitzar impactes en l’entorn i atendre a criteris de tractament urbà. Es preveu que l’estudi se sotmeti a informació pública el 2023 i redactar el projecte constructiu el 2024. El pressupost estimat per aquesta actuació és de 3,2 milions d'euros.

Una altra intervenció serà l'eixamplament de la B-420 entre Montmajor i l’Espunyola. El departament està redactant el projecte constructiu per eixamplar i millorar un traçat de 4,5 quilòmetres de longitud, fins a l’encreuament amb la C-26. L’actuació permetrà ampliar la carretera fins als 9 metres d’amplada, així com suavitzar diversos revolts i millorar la intersecció amb la C-26. El pressupost estimat de l’obra és 8,2 milions d'euros.

La millora de la C-26 de Solsona a Berga és un projecte complex però necessari. Segons el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Marc Sanglas, "hem de resoldre la comunicació viària entre dues comarques i dues capitals de comarca, és un eix prioritari pel reequilibri territorial. L'anirem executant segmentant projectes per poder tenir-lo llest en els propers anys". Quan? "El primer compromís era el 2027 i tot i que ho intentarem complir dependrà de molts factors, com ara el finançament".

L'alcaldessa de Montmajor, Maria del Mar Monell, ha valorat positivament l'estat dels projectes i els terminis: "Estem contents amb aquest horitzó 2024, si realment comencen ja les obres en algun tram de carretera serà molt positiu per anar avançant". Les obres de la C-26 són una llarga reivindicació: "convé la bona connexió entre Solsona i Berga, és de vital necessitat". Afegeix que hi ha trams poc segurs: "De Navès a Montmajor és una carretera molt estreta, força insegura i amb molt volum de trànsit".