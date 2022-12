L'Ajuntament de Berga (CUP i ERC) invertirà des d'ara fins a finals d'any 1.300.000 euros en cinc obres ja licitades, i algunes adjudicades. Tal com ha explicat en roda de premsa el regidor d'Urbanisme de Berga, Aleix Serra, "són actuacions lligades a subvencions que hem aconseguit per poder executar obres adients amb els interessos de la ciutat i amb les prioritats de l'equip de govern". L'alcalde, Ivan Sànchez, ha afegit que aquest diners s'ha de sumar als 3.250.000 que s'ha destinat en projectes importants per a la ciutat al llarg d'aquest mandat.

Cinc obres a punt de començar Dels cinc projectes, el que s'emporta la inversió més gran, amb uns 594.000 euros, és l'enderroc i la posterior urbanització de cases del carrer Harmonia. S'ha adjudicat l'obra i els primers enderrocs començaran entre finals de desembre i principis de gener. Tenen un termini d'execució de nou mesos. Una altra obra destacada és l'asfaltatge de diversos carrers de Berga, amb una partida de 350.000 euros. L'adjudicació de les obres és prevista per aquest dijous mateix i les primeres actuacions començaran aviat. D'altra banda, s'invertiran 222.100 euros amb la millora de la seguretat contra incendis del Teatre Municipal de Berga. Es tracta de les obres de sectorització de l’espai sota coberta de la zona de platea del teatre on s’ubiquen les instal·lacions de climatització de l’equipament. El termini d'execució és de quatre mesos i es farà de febrer a maig. Durant aquest període l’equipament cultural romandrà tancat al públic, perquè l'obra afecta tota la sota teulada. També s'ha licitat i adjudicat la construcció d'una sala de suports especials a l'Arxiu Comarcal del Berguedà per un import d'uns 68.000 euros. Aquesta sala permetrà guardar documents especials, sobretot arxius fotogràfics, que serà una particularitat important de l'arxiu de Berga. I la cinquena actuació és la instal·lació de plaques solars a l'escola bressol Flor de Neu i a l'escola Sant Joan, amb una partida total de 57.000 euros. S'està enllestint el procés d'adjudicació d'aquestes obres. Subvencions atorgades en la línia de patrimoni L'Ajuntament de Berga ha rebut dues subvencions en la línia de patrimoni. Una és per a la remodelació de la plaça de Sant Pere, amb una quantitat de 47.000 euros. Tal com ha explicat l'alcalde, Ivan Sànchez, "aquests diners han de permetre fer el projecte per veure com volem la plaça del futur, on fa molts anys que no s'hi fan millores substancials". I l'latra subvenció, de 152.385 euros, va destinada a la millora i arranjament de portals i muralles. "Es tracta d'una subvenció que va lligada al fet de promoure el pla director del castell. Es va centrar en el castell, el seu entorn i les fortificacions. De portal només queda el de Santa Magdalena però sí que hi ha propostes per senyalitzar els antics portals", ha concretat l'alcalde. Ivan Sànchez ha remarcat que les subvencions rebudes i les obres que estan en marxa "demostren que estem en una línia bastant positiva de ciutat" i que "en els propers mesos i anys es veuran canvis substancials".