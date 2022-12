Puig-reig ja ho té tot a punt per celebrar Nadal. L’Ajuntament de Puig-reig, amb el suport d’altres entitats i col·lectius, ha preparat una agenda d’actes per a petits i grans amb l’objectiu de dinamitzar els dies de Nadal i aconseguir que els veïns surtin al carrer, passegin i gaudeixin de les festes.

El tret de sortida a les propostes serà aquest divendres, 2 de desembre, amb l’acte oficial de l’encesa de llums que enguany estarà protagonitzat per la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, entitat molt arrelada arreu del Berguedà que celebra el seu 50è aniversari. L’encesa serà a partir de les 6 de la tarda a la plaça de la Creu, estarà amenitzada musicalment per l’Escola Municipal de Música de Puig-reig i pel grup Swing Engine i la UBIC repartirà coca i xocolata entre els assistents. L’acte estarà conduït per la periodista Judit Jordana. Durant la tarda també s’instal·larà el Punt Lila Diürn.

Fins el 6 de gener, hi haurà propostes per a tots els públics, entre les quals hi tenen un paper destacat els actes més tradicionals com la cagada popular del tió, que serà el proper 21 de desembre a les 4 de la tarda a la plaça de la Creu amb Dani Magyk; o els que ja s’han convertit en tradicions com el Quinto de Nadal que organitzen els Diables del Clot de l’Infern pel dia de Nadal.

Com a principal novetat, enguany Puig-reig recupera la festa popular de la nit de Cap d’Any, al Pavelló Municipal d’Esports, després que les restriccions per la pandèmia impedissin celebrar-la l’any passat. A més a més, el divendres dia 30 de desembre, l’Espai Jove organitza una Disco Jove per als menors de 18 anys.

Com és habitual, dins de la programació nadalenca no hi faltarà tampoc el Concert de Nadal de l’escola de música, el diumenge 18 de desembre a 2/4 de 6 de la tarda al Pavelló d’Esports, així com les propostes nadalenques que organitza la Biblioteca Guillem de Berguedà per als més menuts.

Després de la bona acollida de l’any passat, Cal Pons tornarà a acollir l’itinerari màgic per conèixer les tradicions catalanes al voltant del Nadal. Una proposta destinada al públic familiar que tindrà lloc el divendres 23 de desembre a les 4 de la tarda. El dia de Sant Esteve, a la tarda, hi haurà la recollida de cartes per als Reis de l’Orient, que arribaran el dia 5 de gener, puntuals, a Puig-reig per rebre a tots els infants.

Les activitats clouran el divendres 6 de gener, dia de Reis, amb un concert extraordinari del Messies de Händel a càrrec de la Polifònica de Puig-reig i l’orquestra Camerata Bacassis. Les entrades ja es poden comprar de manera anticipada a Iglesias Fotògrafs.