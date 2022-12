L'Agrupació Teatral la Farsa ha presentat el retorn dels Pastorets de Berga al Teatre Municipal de la ciutat. El "Bressol de Jesús" torna amb importants novetats en les seves cinc funcions: es recupera la música en directe i aposta per primer cop per dones en tres papers importants, com són els de Garrofa, Pallanga i Jessè.

Després d'apostar l'any 2018 per una dona en interpretant Satan, ara seran Anna E Puig, Maria Corominas i Tània Troia les encarregades de representar aquests papers clau en l'obra. Ho seran només en algunes funcions, ja que els 50 actors disponibles en total interpreten un total de 20 personatges i, per tant, es doblen.

"Com que teníem tanta varietat de gent, teníem moltes ganes de fer un pas més", ha reconegut Marc Marginet, un dels directors de La Farsa, en una roda de premsa aquest dijous. "Els pastorets sempre han tingut un problema de papers eminentment masculins. Al principi, fins i tot els papers femenins els feien homes", ha recordat.

I no només es tracta d'un trencament amb el gènere, sinó que va "més enllà" i busca trencar amb els estereotips i "normalitzar que tothom pugui fer una mica de tot en edats diferents". En aquest sentit, ha detallat que volen que papers tradicionalment associats a joves també siguin interpretats per gent més gran, com passarà amb un dels pastors joves.

Els Pastorets de Serafí Pitarra d'enguany també tindran música en directe en dues de les cinc funcions, i l'objectiu és donar-li continuïtat. Serà el primer cop que s'interpretarà en el Teatre Municipal, per bé que abans s'havia fet al Patronat i exceptuant l'any del centenari.

El jove berguedà Lluís Gual serà el director és el director de tot plegat, amb una música que va arranjar l'any 2017 el reputat Sergi Cuenca. S'interpretarà en les funcions del 25 desembre i 6 de gener, amb 17 músics i un cor de 17 veus blanques, noies i nois de l'Escola de Música de Berga. "Hem hagut de fer mans i mànigues perquè hi càpiguen", ha reconegut Marginet.

Com ja va anunciar La Farsa, enguany també es recupera el concurs de Garrofes. "Tindrem garrofes", ha recordat el director, recordant que el guanyador se sabrà el 18 de desembre.

Marginet també ha celebrat el retorn del El Bressol de Jesús al teatre, després de l'aturada pandèmica, on reconeix "haver-ho passat malament" tot i mantenir "la flama" representant les funcions als carrers de la ciutat. "Necessitàvem tornar al teatre i recuperar l’obra amb la seva màxima esplendor", ha insistit, detallant que a l'agost es van posar mans a l'obra d'un projecte que mou unes 150 persones en total. "La resposta està sent molt bona", ha celebrat.

Marginet ha volgut reivindicar la "sort" que el text només es representa en tres llocs més a Catalunya, i que actualment és "molt potent" després de les adaptacions i retallades, que el deixen en unes dues hores actualment. "Es molt dinàmic, molt fresc i divertit. Cada cop l’estem aconseguint deixar més rodó", ha insistit, interpel·lant especialment a aquells que mai l'han vist.

Les representacions d'aquesta edició de Els Pastorets de Serafí Pitarra: 'El Bressol de Jesús' es faran els dies 25 i 26 de desembre de 2022, i els dies 1, 6 i 8 de gener de 2023. Totes les funcions seran al Teatre Municipal de Berga a les 17:30 hores, a excepció de l'estrena del 25 de desembre, a es 21:30 hores.

El preu de l'entrada general és de 12 euros, amb descompte a 10 euros per a majors de 65 anys i menors de 25, mentre els menors de 12 anys pagaran només 7 euros. Ja es poden comprar al lloc web de La Farsa, així com una hora abans de cada funció al mateix teatral.

No volen generar controvèrsia

"Berga es Berga i els canvis són sempre complicats", ha reconegut Marginet, assegurant que no volen generar controvèrsia. Paixò van "més enllà" i apostaran també per una persona més gran interpretant un dels tres pastors joves. "Sabem que hi ha gent que no li agradarà gent, però tenim l'esperança que hi haurà gent que li agradarà molt. Als pastorets al carrer vam trencar una mica l'estigma, vam fer provatures i va funcionar, no partim de zero", ha destacat sobre l'objectiu de "normalitzar".

Per Anna E Puig és "tot un repte" fer el paper de Garrofa. "La gent sap els textos i la gent té marcats pastors o Satans que han sigut referent", ha destacat, recordant que es va quedar en blanc quan li van proposar. "Moltíssima il·lusió i ganes de fer passos endavant, i obrir portes que esperem que no es tanquin mai més".

Fins ara havia anat fent "tots els papers de l'auca", però com a dona "entraves amb una vida útil molt petita a l’espectacle, érem moltes que volem fer coses, però els papers eren els que eren". Ha reconegut. Creu que algunes "frases lapidàries que engalten" del text encara "ressonen més fort" en boca d'una dona. "Hi ha un moment que hi haurà un amalgama que esperem que la gent no faci estranyesa", ha afegit.

Maria Corominas també afronta el paper de Pallanga amb molta il·lusió, després de 13 anys fent pastorets, però alhora amb molta responsabilitat. "Poden haver-hi moltes crítiques, però m'ho agafo com un repte personalment", ha dit.

La debutant com a Pallanga creu que el fet de ser dones farà que encara xoqui més. "Es veurà reflectit el masclisme. Pot resultar molt per aquesta part", ha reivindicat.

La "bojeria" de la música en directe

Lluís Gual portarà la batuta en la direcció musical, després de 58 anys sense música regular als Pastorets de Berga. "Feia molts anys que ho tenia al cap. Fins ara no s'ha pogut dur a terme", ha reconegut.

"Quan la gent senti els primers acords, se'ns posarà la pell de gallina. És com la música de la patum", ha dit en referencia que mossèn Armengol va dir que els pastorets eren la Patum d'hivern.

El músic ha destacat que els arranjaments dels diversos anys s'han anat fent pensant en una formació més reduïda, mantenint la música original. Creu que els arranjaments de Cuenca del 2017 donen "unitat a l’espectacle" i fa "molt més viable que sigui interpretada en directe, tot i que estarem estrets", ha reconegut.

Entre els músics, tant professionals com estudiants, pràcticament tots berguedans, amb el repte d'anar compassats amb tot el que passi a l'escenari. "Hem de fer tots els papers de l’auca", ha dit, destacant el nivell de concentració que requereix. Per tot plegat, els primers assajos van ser al setembre, i finalment es faran dos mesos d'assajos.

"Abans que acabés la primera frase, em van dir que sí", ha dit Gual, agraint la "predisposició" de portar endavant aquesta "bojeria". El músic ha deixat a l'aire si hi haurà continuïtat, però ha assegurat que la intenció és poder-ho mantenir. "Anirà molt bé i serà un èxit. Però depèn de molts factors. Tenim ganes de mantenir-ho", ha dit.