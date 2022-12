Berga encetarà el Pont de la Constitució amb la il·luminació i la guarnició nadalenca als carrers de la ciutat. Aquest divendres a la tarda s'ultimàven els preparatius per tenir-ho tot a punt per a l'encesa dels llums, i per lluir dos arbres de Nadal naturals: un al capdamunt del passeig de la Pau i l'altre a la plaça de Sant Pere. S'adornaran i tindran enllumenat, com també els principals carrers de Berga.

Enguany s'ha reforçat la il·luminació dels eixos comercials. Una de les principals novetats és la il·luminació del carrer Major, on s'han posat tires de led noves, amb la voluntat de potenciar la llum en aquesta zona, a tot el tram que va des de la plaça de les Fonts fins a la plaça de Sant Pere. Una altra novetat és que en alguns punts s'han tornat a penjar els llums de Nadal d'elements patumaires.