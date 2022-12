Tretze empreses sòcies de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) s’han acollit al programa de formació electromecànica que ofereix la patronal berguedana i rebran durant un any catorze joves d’entre 16 i 29 anys, que hi treballaran amb un contracte d'aprenentatge. L'ACEB, acreditada pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), ofereix un curs que compagina la formació teòrica, que es farà a l'Escola Diocesana de Navàs, i la pràctica, que es durà a terme a les companyies en qüestió.

A la recta final del curs d’administració, arxiu, recepcionista i comptabilitat que va iniciar-se al febrer, l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà repeteix com a entitat acreditada pel SOC per oferir un nou certificat de professionalitat de l’oferta de Formació Professional Ocupacional Dual, en aquest cas, de manteniment industrial electromecànic.

L’ACEB és l’única entitat promotora del Berguedà que ofereix aquesta línia formativa que busca ajudar a entrar al mercat laboral a persones en situació d'atur sense qualificació o nivell formatiu baix. Així, l'agrupació d'empresaris pretén millorar l'ocupabilitat d'aquestes persones mitjançant la formació dual, un certificat de professionalitat i un contracte de formació en alternança durant un any. Com a resultat, tretze empreses comptaran amb catorze joves d’entre 16 i 29 anys que s’han escollit per rebre aquesta formació amb contracte. El curs va iniciar-se l’1 de desembre i les classes tindran lloc a l’Escola Diocesana de Navàs, sòcia de l’ACEB.

Aquest programa combina la formació teòrica i l’aprenentatge pràctic a l’empresa, amb la voluntat de dotar a l’alumnat de totes les eines per accedir amb més facilitat a un lloc de treball un cop obtingut el certificat, i amb el valor afegit de disposar d’un contracte durant els dotze mesos en els que es desenvolupa la formació. El contracte és de 8 hores diàries, que es divideixen, aproximadament, pràctiques a l’empresa i formació teòrica (un 65% d’estada a l’empresa i un 35% de teoria) per obtenir el certificat de professionalitat.

Després dels bons resultats que s’estan assolint amb el primer curs, aquest 2022, l’ACEB ha sol·licitat tornar a formar part d’aquest programa pioner, amb l’objectiu de donar noves oportunitats als joves i, a la vegada, facilitar als empresaris la cerca de perfils professionals necessaris en el seu dia a dia. La patronal berguedana aposta per recuperar la figura de l’aprenent en els perfils i especialitats professionals més mancats a la comarca i que més reclamen les empreses.