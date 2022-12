Sabó ecològic, dolços i bijuteria feta a mà, són alguns dels productes que hi haurà al mercat nadalenc de Gironella durant tot el mes de desembre i fins al 5 de gener. Així doncs, des del primer cap de setmana del mes, les 20 casetes de fusta que s'han facilitat als 85 paradistes ja estan a tota màquina per rebre els milers de visitants que passaran una estona de les seves festes a la plaça de l'Estació. Al costat de les parades hi ha atraccions per tal que tota la família pugui gaudir del "market".

Els paradistes que participen en el mercat aniran rotant per les 20 parades que hi ha disponibles. D'aquesta manera hi haurà més dinamisme que en un mercat estàtic i els assistents podran tornar a visitar el mercat perquè el trobaran completament diferent. Malgrat que durant el matí del primer dissabte l'afluència no va ser l'esperada, tot just va ser el principi d'un mes que es preveu intens. El primer dia de mercat ja es respirava un molt bon ambient nadalenc que recordava a l'edició passada, que va arribar als 15.000 visitants. L'objectiu d'aquesta edició és poder arribar i inclús superar les xifres d'assistència de la passada edició. El dia de l'inici de la fira va coincidir amb l'encesa de les llums de Nadal de Gironella. Bona part dels firaires coincideixen a dir que "va ser un moment molt especial que molta gent esperava". A més creuen que el fet que les parades tinguin relleu és un gran atractiu per anar al mercat . Una de les firaires locals pensa que el mercat servirà com als artesans, que podran "conèixer Gironella a fons i quedar-se amb un bon record del poble". En total hi participaran 85 paradistes, 5 més que l'any passat i es repartiran en cinc blocs diferents. Un espai en què també hi participaran comerços de Gironella. A més, hi ha un espai reservat i més ampli per la caseta dedicada a la gastronomia, de la mà de bars i restaurants del poble. El model que se segueix al mercat nadalenc de Gironella és el centreeuropeu. Tenint en compte que tindrà una durada de gairebé un mes, és l'únic mercat d'aquestes característiques en tota la Catalunya Central. Des del tres de desembre i fins al dia 5 de gener, cada dia d'obertura del "market" hi haurà alguna proposta cultural com concerts, tallers infantils, classes de zumba, fer cagar el tió, vermut musical i recital de poesia, entre moltes altres activitats. Tot plegat, en un mercat que s'emmarca dins del programa "Gironella vila de Nadal", que també engloba la Fira de la Puríssima del 8 de desembre i la campanya de Nadal dels comerciants de Gironella.