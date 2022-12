Berga Comercial ha donat aquest cap de setmana el tret de sortida a la campanya de Nadal amb el joc de l’element discordant. Fins al 4 de gener, es podrà jugar a aquest joc que ja és una tradició a la ciutat i que permet fer un recorregut pels aparadors per trobar elements que no concorden amb cada botiga.

Els participants optaran a diversos premis: una bicicleta de Veloberga, tres packs de llibres infantils i juvenils de les llibreries Quatre Cantons, Sense Paraules i Llibreria Huch, vint entrades pel saló Jocs i deu entrades pel saló parc del Berga Resort. El sorteig es farà el dimecres 11 de gener a les 9 del matí en directe per Instagram Life des de la plaça de Sant Pere.

Una altra acció de l’associació de botiguers i comerciants de Berga és la instal·lació de tions gegants de Nadal a diferents punts de la ciutat.

També, com a novetat, hi haurà cantada de nadales a l’eix comercial del carrer Major el divendres 23 de desembre, a partir de les 6 de la tarda i de la mà de la Coral da Capo.

Una altra proposta serà visita del patge reial. Farà parada a Berga el dimecres 4 de gener al passeig de la Indústria, on els infants podran portar la seva carta als Reis de 2/4 d’11 del matí a 2/4 de 2 del migdia. Hi haurà cartes als establiments de Berga Comercial.

D’altra banda, per promoure la compra de productes alimentaris a Berga, se sortejaran vint vals de compra per valor de 100 euros. Durant la setmana de Nadal, del 19 al 24 de desembre, les botigues d’alimentació i alguns serveis recolliran els tiquets de compra dels clients i entraran en el sorteig els vals de compra. El sorteig es farà el dimecres 4 de gener a l’escenari que tindrà el patge reial. Els vals de comprar es podran utilitzar a partir de la segona quinzena de gener.

A part d’aquestes accions que promou Berga Comercial, l’associació de botiguers i comerciants també col·laborarà amb el sorteig per xarxes socials de dues entrades per a la Quina de Nadal que organitzen per al dissabte 17 cinc entitats esportives de la ciutat: Handbol Berga, Club Esportiu Berga, Bàsquet Berga, CEB Volei, i Mountain Runners del Berguedà.

I d’altra banda, Berga Comercail dona suport al Taller Coloma i a la Fundació Horitzó amb la compra de packs de penjolls de Nadal solidaris, ja sigui per decordar les botigues, els regals o els arbres de Nadal. L’aportació dels botiguers ronda els 2.000 euros.

El president de Berga Comercial, Xavi Orcajo, ha animat a tothom a comprar a Berga i espera que la campanya de Nadal sigui bona: «les accions segueixen la tònica dels últims anys perquè tenen molt èxit, generen molta il·lusió tant entre comerciants com entre consumidors». També la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Berga, Roser Rifà, ha incentivat als berguedans a fer les compres nadalenques a la ciutat: «Qui compra a Berga, compra a casa». I a més, «qui compra a Berga, té premi».