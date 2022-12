Berga viurà el Nadal amb un programa d'activitats ampli i atractiu per a tot els públics. L'Ajuntament de Berga i el teixit associatiu de la ciutat han dissenyat una programació cultural, lúdica i esportiva amb un setantena de propostes. S'enceten avui amb la Fira de Nadal i del Joc i s'allargaran fins al 8 de gener. Algunes de les activitats són rutes guiades, tallers, contes, actes solidaris, premis, concerts, joc de la Quina, pallassos, zumba, caminada, cursa, poesia, teatre, cantades de nadales, tió, Pastorets, patges reials i cavalcalda dels Reis.

El regidor de Festes de Berga, Andreu Comas, ha destacat la importància que tornin les activitats al carrer: "després dos anys marcats per la pandèmia, podrem tornar a celebrar les festes de Nadal amb molts actes al carrer". Ha agraït la implicació de les entitats: "Des de l'Ajuntament promovem part de les propostes però la resta són gràcies a les entitats".

Activitats intergeneracionals

La programació que s’oferirà durant les festes nadalenques comptarà amb propostes per a tots els públics. S'ha volgut donar pes a les activitats de caràcter intergeneracional, per recuperar tradicions i gaudir-ne en família. Per exemple, hi haurà taller de llufes el dia 27 de desembre, organitzat per la regidoria de Societat Inclusiva i Gent Gran Activa. La regidora, Dolors Tous, ha convidat tothom a participar a les activitats familiars, "algunes de les quals es van programar l’any passat però no es van poder fer a causa de la pandèmia".

Propostes per a infants i joves

El regidor de Joventut, Isaac Santiago, també ha destacat l’oferta d’activitats destinades al públic juvenil, com per exemple el taller d’skate per a infants i el taller per a majors de 25 anys. "És un activitat que s’ha anat consolidant amb més participació cada any, però volem que encara hi vingui més gent". Serà els dies 27, 28 i 29 de desembre.

Isaac Santiago també s’ha referit a la cursa de Sant Silvestre, que torna sense restriccions la tarda del 31 de desembre. I a la nit, es recupera la revetlla de Cap d’Any al Pavelló Vell de Berga: "L’any passat ho teníem tot a punt però no es va poder fer per la pandèmia, i aquest any hi tornarà a haver festa per donar la benvinguda al 2023". A partir de les 00.30 h, actuaran DJ Flowwa, Thug Life i Roger Kreex. Les entrades es posaran a la venda aquest dilluns a partir de les 20 h a www.ticketara.com. Anticipada costa 10 euros. A taquilla, en valdrà 15.

Col·laboració entre municipis

El trenet carrilet connectarà, com l'any passat, els nuclis urbans de Berga i Cal Rosal els dies 17 i 18 de desembre, coincidint amb la celebració del Mercat de Nadal de Cal Rosal. Els municipis d’Olvan i Berga estrenyen vincles per repetir una proposta que pretén fomentar la dinamització dels eixos comercials i gaudir de l’oferta d’activitats nadalenques que ofereixen ambdós municipis.

L’alcalde, Ivan Sànchez, ha refermat la importància que té la cooperació entre ajuntaments: "No sempre és fàcil, però crec que és el camí que hauria de seguir la comarca, que els pobles col·laborin entre ells i que vagin generant activitats". El trenet serà gratuït i disposarà d’una parada a la plaça de la Creu i una altra al Mercat de Nadal de Cal Rosal. L’horari serà el següent: el 17 de desembre, de 10 a 14 h i de 16 a 19 h; i el 18 de desembre, de 10 a 14 h.

Pedala i il·lumina

Una activitat novedosa és la instal·lació de bicicletes per pedalar i generar energia. L'organitza Berguedà Bike Trails i l'Ajuntament de Berga, amb la col·laboració de VeloBerga, Rock and Classics i Bled. Els participants que pedalin aconseguiran d'una banda que soni música, i de l'altra fer un joc de llums. La proposta serà els dies 22, 23, 24 de desembre i 3 de gener al passeig de la Pau. I els dies 28, 29, 30 de desembre i 4 de gener a la plaça de Sant Pere; de 18 h a 20 h.

Cavalcada de Reis

La cavalcada dels Reis de l'Orient recuperà també la normalitat d'abans de la pandèmia. El dijous 5 de gener recorrerà els principals carrers de Berga amb sortida a les 17 h de la plaça Gernika i arribada a la plaça de Sant Pere.

Prèviament el dimarts 27 de desembre, es farà una rebuda institucional dels patges reials a la plaça Sant Joan i desfilaran en comitiva fins a la plaça de Sant Pere, on recolliran les cartes per a Ses Majestats a la sala de plens de l'Ajuntament. De 10 a 13h i de 16 a 20 h. A més, es mantindran sessions per videoconferència per als infants que no la puguin anar a entregar. Cal concertar-la a través del correu electrònic participaciopopular@ajberga.cat.

Són algunes de les nombroses activitats d'aquestes setmanes a Berga. Es poden consultar totes detallades aquí.

Il·luminació nadalenca i avets

L'enllumenat nadalenc llueix encès als carrers de Berga des del divendres 2 de desembre. Aquest any, el consistori ha potenciat els llums de Nadal als eixos comercials i ha reforçant la il·luminació existent en altres punts. Per exemple, al carrer Major s’han col·locat tires de llum LED, des de la plaça de les Fonts fins a la plaça de Sant Pere, i també s’han posat diferents elements decoratius. La regidora de Promoció Econòmica, Roser Rifà, ha dit que "hem apostat per més il·luminació i també per posar dos grans arbres de Nadal naturals".

S'han instal·lat dos avets, un al capdamunt del passeig de la Pau-plaça de la Creu, i l'altre a la plaça de Sant Pere. Es tracta d’una iniciativa impulsada conjuntament amb la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa, tal com ha argumentat l'alcalde, Ivan Sànchez: "els arbres decoren però quan s’acabin les festes es retornaran a la mancomunitat per produir energia per als edificis municipals o per a les empreses del polígon industrial. És una forma de tancar el cercle, aprofitant les calderes de biomassa que té la ciutat".

L'ambientació nadalenca, juntament amb les activitats programades, ha de ser un reclam per als berguedans: "Animem a tothom a gaudir de les festes i participar dels actes que fem a Berga, així com sortir al carrer i aprofitar per fer les compres de Nadal al comerç local", ha comentat la regidora de Promoció Econòmica, Roser Rifà. Els festius d'obertura comercial seran aquest dimarts 6 de desembre, dijous 8, i els diumenges 11 i 18 de desembre.