Cada dia fan falta a Catalunya un miler de donacions de sang per atendre les necessitats de les persones ingressades en clíniques i hospitals. Per aquest motiu, Berga acull dues campanyes de donació de sang durant el mes de desembre, a l’Hotel d’Entitats. Serà aquest dimarts, 6 de desembre, de 10 a 14 h i el dijous; i el dijous 15 de desembre, de 10 a 14 h i de 17 a 21 h.

La sang no es pot fabricar i l’única manera d’assegurar-nos que tothom tindrà la sang necessària és la donació altruista. El Banc de Sang convida tothom a fer el millor regal per aquests dies: donar sang.

Durant el mes de desembre, la donació baixa pel canvi d’hàbits de la ciutadania: vacances, dies festius, celebracions de Nadal, etcètera.

Un calendari d’advent únic

Al web donarsang.gencat.cat es podrà trobar un calendari d’advent digital, que contindrà missatges d’agraïment de persones que han necessitat sang i curiositats al voltant de la donació.

Qui pot donar sang?

De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut sempre que:

Tingui entre 18 i 70 anys

Pesi 50 quilos o més

En cas de ser dona, no estar embarassada

Les persones que mai hagin donat sang i dubtin si poden donar, tenen l’opció d’escriure al WhatsApp del Banc de Sang 677 07 17 56, a les xarxes socials @donarsang o bé a atencioaldonant@bst.cat. També poden trucar al 93 557 35 66.

A més, qui hagi anat a l’estranger pot consultar prèviament el web www.donarsang.gencat.cat/viatges per comprovar si hi ha algun impediment per donar sang.