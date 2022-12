Gairebé era hora de dinar i les parades del Passeig de la Indústria de Berga estaven encara plenes de grans i xics, engrescats amb les nombroses propostes lúdiques que s’hi aplegaven. L’Ajuntament de Berga i la Cia. de Jocs l’Anònima, juntament amb el suport de la Generalitat hi han muntat aquest dimarts la desena edició de la Fira del Joc i de Nadal. Tres carpes gegants al bell mig del passeig on des d’infants de pocs mesos fins a adults han pogut gaudir de diferents jocs tradicionals, jocs de Km0 i d’altres no tan convencionals. Sota una de les carpes hi havia, per exemple, el Kapla, un joc de construcció francès pedagògic de fa més de vint anys que es basa en unes peces rectangulars de fusta de pi, totes elles de la mateixa mida. Josep Maria Bassa, encarregat de Kapla Catalunya, explicava que li envien les peces des de França i que es dedica a anar a fires, escoles, festes majors i d’aniversari perquè els nens puguin desenvolupar la imaginació. «Aquest joc fomenta la concentració i a la vegada és un procés de construcció d’objectes i monuments a gran escala gràcies a la combinació d’encaixos que permeten les peces», afegia Bassa.

Sota les carpes s’hi han estès unes catifes blaves perquè els més menuts poguessin jugar descalços. També hi havia taules amb cadires a banda i banda perquè els més grans poguessin jugar a jocs de taula educatius, a prototips de jocs que no es troben al mercat o fins i tot tallers de fang. És una fira que està anant més enllà Berga, ja que venen visitants d’altres pobles. Era el cas de Sílvia Vilalta, de Navàs. Té dues filles, una de 2 anys i mig i una de nou mesos, i explica que és el segon any que venen al certamen perquè hi ha jocs per a les dues. «Vaig conèixer la fira l’any passat i em va agradar molt per passar una bona estona en família. L’any passat vam venir a la tarda i aquest any hem vingut al matí perquè fa més bon temps», comentava Vilalta.

Entre les carpes hi ha hagut un desplegament de jocs curiosos i estrambòtics fets de materials recuperats per la companyia Guixot de 8. Un col·lectiu que fa del joc un espectacle de carrer i entreté petits i grans perquè aconsegueix que juguin conjuntament. Al final del passeig, s’han pogut veure jocs no tant tradicionals com les xanques o l’Spiribol, un joc de raqueta que consisteix en enrotllar la pilota al voltant del màstil i guanya aquell que aconsegueix enrotllar-la al complet. Erola Garcia, voluntària de la Cia. de Jocs l’Anònima, comentava que és una proposta per a nens a partir de cinc anys i que solen jugar-hi amb els pares. No només hi ha hagut jocs i parades, sinó la presentació de dos llibres. Al matí s’ha presentat Camí de papallona a càrrec de l’autora manresana Eva Roig i de l’il·lustrador berguedà Rubén Torres. Un llibre que ja s’ha presentat a altres localitats com Sant Joan de Vilatorrada, Manresa, Barcelona i Berga. A la tarda, s’ha presentat Sonos Ludum a càrrec de Cia. de Jocs l’Anònima, un llibre sobre el paisatge sonor del joc a Catalunya.

La fira ha comptat amb una quinzena d’expositors especialitzats en jocs i joguines, i també tot de paradetes artesanals i productes d’alimentació que venien productes nadalencs com pastilles de sabó, tions, Nadales, collarets fets de fusta, entre d’altres.