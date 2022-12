"Berga ha d'evolucionar, no ens podem quedar estancats quatre anys més"

Judit Vinyes Barniol té 46 anys, es filla de Berga i viu a Berga. Casada i mare de tres filles, és llicenciada en geologia i fa més de vint anys que té una empresa de geotècnia a la capital del Berguedà. Com a geòloga també va treballar uns anys a la mina de Vilafruns, a Balsareny. La seva vinculació al món de les entitats i associacions és extensa: és membre de la comissió d’Igualtat del Col·legi de Geòlegs de Catalunya, de la fundació d’empresaris FemCAT, va ser impulsora de l’ACEB Suma, és mentora de la Fundació Impulsa i va ser presidenta de l’AMPA de l’escola Vedruna de Berga. I ara, Judit Vinyes és candidata a l’alcaldia per Berga Grup Independent.

Com neix Berga Grup Independent?

De l’interès d’un grup de persones per treballar per Berga i millorar la ciutat. Parlàvem dels problemes que té Berga i vam decidir passar de ser crítics a ser constructius.

Van constituir una agrupació electoral, per què?

Perquè sent una llista independent no depenem dels interessos de cap partit. El nostre objectiu és treballar pel bé de Berga, cap de nosaltres venim del món polític i ens vam adonar que no encaixàvem dins de cap partit ja existent.

Però vostè havia estat militant de Junts?

Només hi vaig militar cinc mesos. Vaig veure que els interessos principals eren pel partit i no per la ciutat, i em vaig donar de baixa.

Per tant, ni vostè ni les altres vuit persones que de moment ha transcendit que formaran la llista tenen cap vinculació política?

No, no venim del món polític i la vinculació amb política és zero. No som polítics, per això tampoc no hem volgut crear un partit nou sinó fer una agrupació electoral.

Però no em negarà converses amb altres partits?

N’hi va haver sí. Ens van venir a buscar de Junts per fer llista quan ja estàvem treballant amb el nostre projecte independent, vam intentar treballar conjuntament però degut als interessos de partit i personalismes no vam estar interessats en el projecte i vam continuar avançant amb el nostre equip independent que ja estava consolidat. Per a nosaltres la prioritat és Berga, som veïns i veïnes que volem canviar la ciutat en tots els aspectes que coixeja.

Quines són les principals mancances que té Berga? I per quins projectes aposta Berga Grup Independent?

A Berga li falten projectes lligats a una visió de futur. Per exemple, no podem projectar una estació d’autobusos sense pensar en la Berga del futur. Per nosaltres la Rasa dels Molins no és l’emplaçament adequat. La nostra aposta és clara: ubicar l’estació de busos a la Font del Ros. Un altre exemple és el Mercat Municipal. Si després d’un estudi tècnic i econòmic és viable, cal pensar en un projecte més ambiciós que passi per una part d’aparcament, hi estem d’acord, però destinaríem una altra part a espai polivalent per a entitats i associacions. Pel que fa l’àmbit educatiu, disposar de formació superior a Berga seria interessant sempre que anés lligat a projectes laborals o a desencallar urbanitzacions que estan aturades com la dels Pedregals o el Torrent de Santa Eulàlia, per atraure gent que es quedi a viure a Berga. El nostre objectiu és fer projectes pensant en l’evolució de la ciutat, tant de creixement econòmic com de població, i que Berga avanci.

Vol dir que Berga està estancada?

Berga ha d’evolucionar, no ens podem quedar estancats quatre anys més. És innegable que els últims anys l’equip de govern, amb la CUP al capdavant, ha fet una reducció del deute. Però la reducció del deute no ha d’anar en detriment d’invertir en educació, en salut, de projectar infraestructures necessàries per a la ciutat, i d’aprofitar tots els ajuts. Si no es fan accions Berga no evoluciona, la ciutat s’empobreix, i pensem que hi ha una manca de projectes que fa que es perdin subvencions. En aquest sentit, ho atribuïm a una mala gestió.

De quina manera treballen vostès per revertir aquesta situació que exposa?

D’entrada, ens interessa molt conèixer les necessitats i demandes dels veïns de Berga. I a partir d’aquí, treballar en projectes concrets i mirar com es podrien aconseguir subvencions. Per això ens hem organitzat per comissions de treball, tenint en compte que som un equip amb professionals de diferents camps i competents per als diferents àmbits: urbanisme, hisenda, esports...

Es veu com a futura alcaldessa de Berga?

Sé que és difícil arribar a ser alcaldessa partint de zero però, per què no? Som un equip molt preparat per governar. Si Berga creu que hi hem de ser, hi serem per tirar endavant i sense por inicatives. D’entrada, volem que la gent escolti el nostre projecte i ens vegi com a alternativa als partits. Som una alternativa que no abandonarem el projecte. Si ens fan confiança treballarem des de l’Ajuntament i sinó ho continuarem fent com a associació.

Les sensacions són bones?

Estem molt contents amb el suport que rebem. Ens venen a veure per transmetre queixes de l’estat dels carrers, de la neteja, de la inseguretat, de l’incivisme... però sobretot ens venen a conèixer i s’interessen pel nostre projecte.

El fet de no ser un partit polític ni tenir l’empara de cap partit té avantatges i inconvenients?

No ho veiem com un inconvenient sinó com un repte. Haver d’assolir 500 firmes per poder-nos presentar a les eleccions serà tot un repte. De moment ens hem constituït com a associació, anem sumant socis, i a l’abril farem l’agrupació electoral. Un cop passades les eleccions municipals del maig, sigui quin sigui el resultat, seguirem funcionant com a associació i treballant per Berga.

Després de les eleccions del maig, si s’escau, estarien oberts a pactes?

No estem tancats a pactar amb ningú, la nostra actitud és constructiva i no volem dividir sinó sumar. Tot pacte, però, hauria de compartir la nostra visió més transversal i més ambiciosa de Berga, pensant en un futur més llunyà.