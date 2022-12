Gironella cuina i reparteix 100 quilos de blat de moro escairat

Gironella ha començat a 3/4 de 12 del migdia d'aquest dia de la Puríssima el repartiment de la seva tradicional escudella de blat de moro escairat. Nombroses persones s'aplegaven llavors ja a la Placeta, on durant el matí s'ha fet la cocció de 100 quilograms del cereal, l'element protagonista, i de les diferents parts de porc, que són la base de la recepta.

Un cop ha començat a repartir-se el plat, els assistents feien cua per rebre la seva ració. En total, es preveu que se'n serveixin unes 1.800. Com ja és tradició, enguany també hi ha hagut una xef convidada. Es tracta de Remei Escolies, del restaurant Els Roures de Castellar del Riu.

Més activitats

Pel nucli antic hi haurà altres propostes per fer durant la jornada. La fira gastronòmica ha començat a les 9 del matí amb el llançament de tres coets i l’inici de l’especial Gironella Avui de Ràdio Gironella, a l’Espai Santa Eulàlia. A 2/4 de 10, s'ha pogut degustar el tradicional esmorzar de fira a base de pa torrat, botifarres, allioli i vi.

A les 11 del matí, a la biblioteca municipal de Gironella, ha començat la cercavila de gegants, amb la participació de deu colles: Balsareny, Navàs, Artés, Petits geganters de Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, Taradell, Sant Julià de Cerdanyola, Montmajor, Puig-reig i Gironella. S’acabarà a la plaça de l’Església amb la ballada gegantera, pels volts de 2/4 d’1.

A les 6 de la tarda, el recentment pemiat com a millor xocolater del món, l’osonenc Lluc Crusellas, farà un show cooking. Serà a les 6 de la tarda a l’Espai Santa Eulàlia. El preu de l’entrada és de 5 euros i es pot comprar la pàgina web entradium.com.