L'Ajuntament de Berga preveu una remodelació integral de la plaça de Sant Pere. Segons l'alcalde, Ivan Sànchez, "fa molts anys que no s'hi fan millores substancials i són necessàries". Sí que s'han fet arranjaments puntuals però no una gran intervenció. Ara, el consistori ha rebut una partida de 47.000 euros gràcies a la qual es podrà començar a treballar amb aquesta futura remodelació de la plaça de la Patum. Es tracta d'una línia dels ajuts Next Generation sobre patrimoni que, de moment, permetrà la redacció del projecte de l'obra.

Ara per ara no hi ha una idea concreta de quines millores s'han de fer a la plaça, però l'equip de govern té clar que cal intervenir-hi. Segons l'alcalde, Ivan Sànchez, "fa molts any que no s'hi fan millores substancials, a part dels arranjament que calen", i hi ha problemes com ara degradació dels murs o el mal de la zona de les escales, tal com ha explicat el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra: "és un lloc emblemàtic i patrimonial que s'ha d'estudiar bé què hi fem". No es descarta un concurs de projectes per triar la proposta més adequada.

Després de la primera fase caldrà buscar noves vies de finançament per dur a terme les obres, per a les quals no hi ha un calendari fixat.

Millora de portals i muralles

Al consistori berguedà també se li han atorgat 152.000 euros d'ajut per actuar en portals i muralles de la ciutat. Tot i que de portal original només queda el de Santa Magdalena, la previsió és senyalitzar antics portals com el de Sallagosa. Tal com ha comentat l'alcalde, Ivan Sànchez, aquesta subvenció és gràcies al Pla Director del Castell de Sant Ferran, que contempla actuacions per als propers anys per evitar el deteriorament del castell, de l'entorn i de les fortificacions de la ciutat.