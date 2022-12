L’Ajuntament de Berga destinarà 30.000 euros del pressupost participatiu de 2023 a implementar millores en parcs infantils malmesos, adequar passos de vianants per a persones amb mobilitat reduïda, senyalitzar i crear la ruta dels molins i organitzar una trobada gegantera. Els 5.000 euros del pressupost juvenil es dedicaran a la programació d’una vetllada de concerts. Aquest ha estat el resultat de la votació electrònica que es va fer del 21 de novembre al 4 de desembre. Les propostes d’inversió i programació cultural esmentades han estat les que han obtingut un suport majoritari per part de les més de 800 persones que han emès el seu vot. Les propostes més votades, fins a esgotar la partida econòmica prevista, s’executaran durant l’any 2023.

El pressupost participatiu és un projecte desenvolupat per l’àrea de Participació Popular amb el treball conjunt de tots els grups municipals que formen part del consistori berguedà. Es tracta d’una iniciativa que l’Ajuntament de Berga ha portat a terme per quart any consecutiu per tal que el veïnat de la ciutat pugui decidir a quins projectes vol destinar una part del pressupost públic municipal del pròxim any. Enguany s’ha impulsat per segona vegada el pressupost participatiu juvenil per implementar iniciatives adreçades al jovent de 12 a 15 anys.

Els pressupostos participatius en xifres

La quarta edició dels pressupostos participatius va rebre un total de 61 propostes que van ser revisades i avaluades pels serveis tècnics municipals per comprovar el compliment dels criteris establerts i determinar-ne la viabilitat tècnica, econòmica i jurídica. D’una banda, es van comptabilitzar 27 propostes formulades per entitats locals i persones a títol individual corresponents a la convocatòria general dels pressupostos participatius. D’aquestes, 8 van ser descartades perquè no complien els requisits esmentats i 1 va ser agrupada amb una altra proposta amb la qual compartia característiques similars. Per tant, 18 propostes van ser validades per formar part de la fase de votació popular. Del total, 11 propostes corresponien a projectes d’inversió en equipaments o espais públics i 7 eren iniciatives relacionades amb la programació cultural de la ciutat.

La votació global ha comptat amb la participació de 883 persones, és a dir, el 5,61 % del cens format per persones majors de 12 anys empadronades a Berga (15.747). En total s’han registrat 948 vots, tenint en compte que cada persona podia votar un màxim de dues propostes.

Propostes guanyadores de projectes d’inversió

La proposta per a la millora de parcs infantils ha sumat 212 vots (26,24 %). La iniciativa contempla l’adequació d’espais infantils de joc que es troben en mal estat. Les accions d’aquesta proposta comptaven amb una valoració econòmica de 15.000 euros.

La proposta de millora de l’accessibilitat de passos de vianants ha obtingut 206 vots (25,5 %). Aquesta iniciativa engloba l’adequació d’alguns passos de vianants per a persones amb mobilitat reduïda. Aquestes actuacions tenen un import estimat de 15.000 euros.

Els imports de les dues propostes guanyadores sumen 30.000 € i superen els 20.000 € previstos per a les propostes de projectes d’inversió en espais i equipaments públics. En aquest cas, el consistori executarà íntegrament l’opció més votada destinant 15.000 euros a la millora de parcs infantils, mentre que els 5.000 € restants es dedicaran a l’adequació de passos de vianants.

Propostes guanyadores d’àmbit cultural

Pel que fa a les iniciatives per potenciar la programació cultural de la ciutat, la proposta per impulsar la senyalització i creació d’una ruta dels molins de Berga ha aconseguit 175 vots (23,27 %). La proposta consisteix en senyalitzar els molins al seu pas per Berga i la creació d’una ruta històrica que els uneixi. En aquest cas, caldrà prioritzar les actuacions que es portaran a terme per un import màxim de 5.000 euros.

La proposta per celebrar una trobada gegantera ha aconseguit 164 vots (21,81 %). La iniciativa contempla que la capital berguedana aculli una trobada gegantera amb la participació d’una vintena de colles del Bages, el Berguedà i el Moianès el 21 i 22 d’octubre de 2023. Aquesta proposta està valorada econòmicament amb 5.000 euros.

Els imports de les dues propostes guanyadores sumen 10.000 euros, que és l’import total previst per a les iniciatives de programació cultural. Per tant, les dues propostes més votades s’executaran íntegrament.

Del total de persones participants (812), es van registrar 752 vots per a les propostes finalistes de programació cultural i 60 vots en blanc.

Proposta guanyadora del pressupost juvenil

La segona convocatòria del pressupost juvenil adreçat a joves de 12 a 15 anys va rebre 34 propostes formulades pels grups classe dels centres educatius de la ciutat. Del total de propostes rebudes, 10 van ser descartades per incomplir els criteris establerts, mentre que 13 van ser agrupades perquè compartien demandes i temàtiques similars. Per tant, un total de 15 propostes van passar a la fase de votació.

La proposta formulada per a l’organització d’una vetllada de concerts en un espai municipal ha obtingut 38 vots (27,94 %). En aquest cas, es destinarà tota la partida pressupostària (5.000 euros) a l’organització d’aquest esdeveniment.